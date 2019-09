El PP registra más de 800 preguntas escritas al Gobierno en 111 días

No en vano, la sesión llega en un momento clave en las negociaciones de la investidura dado que por el momento, el socialista no cuenta con los apoyos necesarios, y tanto los principales partidos de la oposición así como su socio preferente le acusan de buscar la repetición de elecciones. Los de Casado, los de Rivera y los de Iglesias le culpan del bloqueo político y critican su estrategia, mientras que Sánchez descarga en ellos la responsabilidad en caso de que haya que volver a las urnas.

No en vano, el Gobierno de Sánchez esquiva desde febrero las sesiones de control al Gobierno, que pueden celebrarse pese a estar en funciones, tal y como dictaminó el Tribunal Constitucional. Tras el parón estival y ante el bloqueo político en el que se encuentra sumido el país, la oposición reclamará por fin explicaciones a Sánchez.

Con este registro de iniciativas legislativas y comparecencias ante Comisión o Pleno, que posteriormente tienen que calificarse y admitirse a trámite, sus señorías justifican, en cierto modo, el elevado salario que perciben, dado que hasta la fecha, la Cámara Baja apenas ha tenido actividad. La Diputación Permanente sólo se reunió el 27 de agosto para rechazar la comparecencia de prácticamente todos los ministros como pedían los grupos de la oposición. Tan solo progresó la de la vicepresidenta, Carmen Calvo , para explicar la crisis del Open Arms. En aquel momento Podemos votó junto al PSOE para evitar que fuera Sánchez el que diera las explicaciones por el polémico rescate del buque de rescate y sus «bandazos» en migración. Aquel tenso debate celebrado en sesión extraordinaria fue el primero después de que durante todo el mes de agosto, el Congreso permaneciera cerrado y dejó constancia del ambiente de desconfianza que existe entre PSOE y UP y las dificultades que tienen para cerrar un acuerdo de investidura.

Por partidos, los populares y los morados son quienes más han trabajado hasta el momento en la XIII Legislatura, seguidos de los naranjas y los de Abascal. Según los cálculos de LARAZÓN, elaborados con la información de la página web del Congreso, los de Casado lideran las preguntas escritas al Ejecutivo –con más de 800– , las preguntas orales en pleno –7–, las peticiones de comparecencia del Gobierno en Comisión –32– y las proposiciones no de ley ante Comisión –6–. Por otro lado, los de Iglesias, lideran las proposiciones de Ley, –con más de 15 iniciativas presentadas– y las solicitudes de comparecencia de autoridades, –con cuatro–. Entre las personalidades que los grupos parlamentearios han solicitado que comparezcan figura la del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ante la Comisión Constitucional, para informar sobre la metodología utilizada por el citado Centro en el barómetro de julio de 2019, presentada por Ciudadanos o la solicitud de comparecencia del Presidente de AENA, ante la Comisión de Fomento, para explicar las medidas y estrategia que va a adoptar AENA para evitar que Ryanair cierre su base en el aeropuerto de Girona, presentada por el Grupo Mixto.

No son las únicas en la que destacan. L os de Casado también capitanean las escritas al Ejecutivo, uno de los recursos que tienen sus señorías para conocer datos concretos sobre temas que les interesan por afectar a sus circunscripciones o porque causan preocupación social, entre otros motivos . Es, por lo tanto, junto con la Sesión de Control al Gobierno, el principal mecanismo para examinar al Ejecutivo.

Anómala, cerrada por vacaciones, llena de incertidumbre.... Estos son algunos de los calificativos que definen a la XIII Legislatura que arrancó el pasado 21 mayo, pero que no fue hasta ayer cuando realmente inició su actividad en sendas Cámaras en medio de los reproches entre la oposición y los socialistas y la desconfianza que supone desconocer si finalmente habrá o no investidura.

Miquel i Valentí (JxCat), el preguntón

La mayoría de las preguntas escritas al Ejecutivo están relacionadas con cuestiones de tipo económico: el desarrollo de infraestructura, la crisis del precio del aceite, medidas para frenar la sequía, cuestiones sobre la financiación de las comunidades o de tipo militar... Los diputados pueden enviar tantas preguntas como deseen. Estas son algunas:

Miquel i Valentí (JxCat)

- Conocimiento que tiene el Gobierno de las estaciones de tren que disponen de punto de venta de billetes en diversas comarcas de Cataluña

-Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la inversión 5012 Inversiones de apoyo y mantenimiento. Girona de ENAIRE, a 30/06/2019

- Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la inversión 1 material inventariable Consorci Castell de Sant Francesc de Figueres, a 30/06/2019.

Víctor Valentín Píeriz Maya (PP)

-Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de Extremadura y motivo del cierre

-Opinión del Ministerio de Economía y Empresa acerca de la participación extremeña en Horizonte 2020

Eva García Sempere (Unidas Podemos)

-Situación organizativa y laboral en la que se encuentra el centro hospitalario Gómez Ulla

-Valoración general sobre la aprobación definitiva del acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y Marruecos.

Marta Martín Llaguno (Cs)

-Politización de la Universidad en Cataluña

