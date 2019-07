Nuevo portazo de Sánchez a Iglesias: gobierno monocolor y programa del PSOE

El PSOE ha aprobado esta mañana “una propuesta concreta a Unidas Podemos” que responde con "políticas" a la pretensión de Pablo Iglesias de detentar "sillones" en el Consejo de Ministros. A un día de la reunión entre Sánchez y Pablo Iglesias, que se verán mañana en el Congreso, los socialistas siguen avanzando "en dar todos los pasos necesarios para alcanzar el voto favorable de los morados en la investidura" tras cuatro reuniones sin resultado con esta formación. Pero no parece que la oferta que hoy se ha alumbrado sirva para acercar posiciones, aunque en Ferraz sigan sosteniendo que "no quieren una repetición electoral" y que "trabajan para ello". La propuesta, en concreto, mantiene la apuesta por un "gobierno monocolor" socialista y se fija como base para la negociación con los morados, el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones. Esto es, el PSOE se reafirma en su negativa a integrar a los de Iglesias en un futuro gobierno.

Aunque desde Ferraz trasladaban que esta oferta suponía un “paso definitivo” tras otros ofrecimientos, lo cierto es que no hay novedades sustanciales, más allá de puntualizar que las negociaciones pivotarán, así como el discurso del propio Sánchez en la sesión de investidura, sobre cinco puntos: empleo digno y pensiones, lucha contra la desigualdad, emergencia climática y transición ecológica, digitalización y España de las autonomías. No hay cambios respecto a la negativa a un gobierno de coalición, porque "hay cuestiones sobre las que no hay acuerdo para un gobierno conjunto, como el encaje de Cataluña en España", ha reiterado Cristina Narbona en una rueda de prensa en Ferraz. Se mantiene, no obstante, la "cooperación” en tres ámbitos (parlamentario, programático e institucional) que incluye una Comisión de seguimiento de los Acuerdos, así como la posibilidad de que Iglesias sugiera ministras o ministros independientes y de reconocido prestigio como existen en el Ejecutivo actual y que en el futuro tendrán más peso.

En Ferraz sostienen que hay más puntos de acuerdo que de discrepancia con los morados, aunque estas últimas sean "cualitativas" e impidan la coalición, y les siguen considerando "socio prioritario" con quienes negociar a lo largo de la legislatura. No así con PP y Ciudadanos a quienes "solo se les pide que no obstaculicen".