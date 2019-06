El Supremo obliga a Forn a regresar a la prisión de Soto del Real tras su permiso en Barcelona

El tribunal del juicio del "procés" no permitirá al ex conseller de Interior Joaquim Forn ingresar en la cárcel de Lledoners (Barcelona) una vez expire el permiso que le ha dado la Sala para acudir mañana y pasado a la sesión constitutiva del Ayuntamiento de la ciudad condal a fin de adquirir el cargo de concejal para el que fue elegido en las elecciones del 26-M. En una providencia, los magistrados reiteran -tras haber recibido sendos escritos de la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias- que el acusado debe ser conducido a la prisión de Soto del Real (Madrid), en la que se encuentra actualmente, cuando termina de cumplimentar los trámites en el consistorio y haya concluida la sesión constitutiva de la corporación municipal. El tribunal remite al ex conseller a su resolución del pasado martes en la que autorizó el traslado, que debe ejecutarse, subraya, en sus propios términos.

Con el aval de la Fiscalía, los magistrados permitieron a Forn -para quien el Ministerio Público pide 16 años de cárcel por rebelión y malversación- acudir a esa sesión constitutiva y formalizar los trámites necesarios para tomar posesión del cargo, pero ordenaron que se adoptaran las medidas "que garanticen su seguridad y el retorno al centro penitenciario" sin "aplazamiento ni dilación" el mismo sábado. De manera expresa, advertía al ex conseller que el permiso no legitima su presencia "en cualquier otro foro ni institución, pública o privada, distinto de la Corporación municipal".

En su resolución, el tribunal responsabiliza a las Fuerzas de Seguridad de que su presencia en el Ayuntamiento se limite "a los fines que justifican esta autorización".

En el escrito en el que se mostraba favorable a su salida de prisión para adquirir la condición de concejal", la Fiscalía instó al tribunal a que, una vez se produzca ese hecho, acuerde "inmediatamente y desde entonces" la suspensión de su cargo, un extremo sobre el que no se ha pronunciado aún la Sala.