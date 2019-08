El zulo de ETA podría estar bajo el control de los jefes de la banda

«Desarme total»

Según publicó este periódico, la entrega de armas que hizo ETA en Bayona en abril de 2017, en medio de un gran despliegue mediático, un auténtico «paripé» como lo han denominado algunos expertos, no supuso ninguna colaboración con la Justicia. Las 118 pistolas y armas largas entregadas entonces, que permanecían escondidas en ocho zulos (y no doce, como se había anunciado) estaban «limpias»; es decir, no habían sido utilizadas en ningún atentado, por lo que no servían, a efectos de investigaciones periciales, absolutamente para nada. Las investigaciones franco españolas así lo han acreditado.

Los cabecillas de la banda, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN, habían seleccionado cuidadosamente las pistolas y fusiles con los que pretendían escenificar el «desarme total».

La banda criminal no tiene el más mínimo interés en que se esclarezcan los 307 asesinatos que cometieron sus pistoleros y cuya autoría concreta no se conoce. Se trata, uno más, de un acto de inhumanidad por parte de ETA, ya que los individuos a los que se podría implicar por esos asesinatos están, en muchos casos, sentenciados por otros actos delictivos.

La disolución de ETA se oficializó el 3 de mayo de 2018, después de sesenta años de terrorismo y más de 850 asesinatos.