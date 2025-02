Encuesta NC Report: Aval del votante de PP y Vox a la derecha radical de la UE

Vox sigue subiendo en intención de voto impulsado por el viento favorable que sopla para la derecha en Europa, donde partidos con discursos duros sobre inmigración, soberanía y seguridad ganan terreno. Su crecimiento en España avanza en paralelo al creciente desencanto con el Gobierno, marcado por casos de corrupción como el «caso Koldo» o el «caso Begoña». Además, recoge el voto de quienes exigen al PP una postura más contundente en asuntos como la inmigración.

Ni la salida de los gobiernos autonómicos, ni la crisis territorial en Castilla y León, en la que dimitió su líder con acusaciones de «injerencia», hacen que baje su apoyo popular. Así se desprende de la última encuesta de NC Report en la que el 86,1% de los votantes de Vox afirman que seguirán apoyándoles a pesar de sus crisis internas.

Vox sube en las encuestas (41-43 escaños) frente a los 33 actuales, pero su ascenso no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en la ola de fortalecimiento de las derechas en Europa, que, además, se dieron cita este fin de semana en un cónclave de Patriots donde reivindicaron los postulados que les unen: Marine Le Pen, Matteo Salvini y Viktor Orban aunaron sus voces para preservar las raíces cristianas del continente frente al avance del islam y el globalismo. En este contexto, Abascal se ha alineado con sus aliados europeos, colocando la lucha contra la inmigración descontrolada y la defensa de la cultura occidental en el centro de su discurso. De hecho, los electores de la derecha ven «comprensible» en un 76,6% el ascenso de estas formaciones políticas en la UE. Además, aprueban el pacto migratorio que la Unión Cristianodemócrata (CDU) hizo con los de Alternativa para Alemania (AfD), lo que ha sido interpretado por los votantes de la formación de Abascal como una prueba de que su discurso gana peso en el continente.

La encuesta confirma que la mayoría de los electores de derechas prefieren que en Europa los populares no se alineen con los socialistas y liberales en las votaciones (23%), sino que quieren que los pactos sean entre el PP, los conservadores y Patriotas por Europa, algo que apoya el 70,7%.

No obstante, aunque Vox crece y trata de ser alternativa de gobierno, la mayoría del electorado de derechas sigue viendo al PP como la única opción viable para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Un 72,7% de los votantes considera que Feijóo es el único capaz de derrotar al líder socialista, frente a un 21,8% que se decanta por el «no».

NC Report: Votantes PP y Vox T. Nieto LA RAZÓN

El electorado en el espectro de la derecha tiene claro que la suma de los de Feijóo y de los de Abascal será determinante para la gobernabilidad. El sondeo de NC Report apunta a una mayoría holgada de 190 escaños entre ambas formaciones, superando con creces los 176 necesarios para la mayoría absoluta y dejando a la izquierda sin opciones de formar gobierno.

A pesar de este escenario favorable para el bloque conservador, la fragmentación de la derecha sigue beneficiando a Pedro Sánchez, quien ha sabido explotar el «miedo a Vox» para movilizar a su electorado. Según la encuesta, un 86,7% de los encuestados considera que la división entre PP y Vox es clave en la resistencia del presidente del Gobierno y le favorece.

La experiencia de gobierno de Feijóo, con cuatro mayorías absolutas en Galicia, sigue siendo un factor determinante en la percepción del electorado. Un 72,4% cree que sería mejor presidente del Gobierno frente al 21% que se inclina por Abascal, una diferencia especialmente marcada entre los votantes de centroderecha.

Los de Abascal han hecho bandera de su lucha contra la inmigración y nunca han modificado su discurso en este aspecto, sin embargo, según se desprende de la encuesta, los votantes confían más en el PP en esta materia. Un 60,8% valora a Feijóo como el líder mejor preparado para afrontar este desafío. El líder popular se mantiene crítico ante el reparto de menores extranjeros que el Gobierno ha pactado con Canarias porque está en contra de que se excluya a Cataluña y el País Vasco. Vox, por su parte, se opone a toda decisión que no pase por la devolución de los menores no acompañados (aunque legalmente no es posible).

La presión por un mayor control de las fronteras sigue siendo una preocupación creciente entre los votantes y un punto clave en la batalla política de cara a los próximos comicios. También lo es la seguridad ciudadana, que Vox, entre otras cosas, liga al incremento de la inmigración ilegal. A pesar de ello, el electorado también muestra una mayor confianza en el Partido Popular (69,2%) en esta materia frente a Vox, por el que se decanta un 27,4%.

Abascal aseguró en el cónclave de Patriots que «vallas altas hacen buenos vecinos», un mensaje que ha resonado especialmente en los territorios más afectados por la presión migratoria. Sin embargo, los votantes que se decantarían por Vox frente al PP lo harían principalmente por los valores que defiende el partido (28%), seguida de la decepción ante las políticas de los populares (17,4%) y, después, por su política migratoria (15,7%). Menos peso cobra su idea de las autonomías (11,8%) y su oposición a la agenda 2030 (8,4). De hecho, Vox sigue manteniendo la fidelidad de sus votantes (79,9%).