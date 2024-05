El PP se entrega a Dolors Montserrat como cabeza de lista a Europa

El PSOE ha quemado ya sus naves en la presentación de la lista europea. El PP tiene todavía pendiente la comunicación oficial de quién será el cabeza de lista en unos comicios que tendrán una lectura nacional de reválida en la pelea entre los dos principales partidos de las últimas elecciones generales.

Pero los movimientos que se han producido en Cataluña para conformar la candidatura a las elecciones autonómicas del 12M han tenido su efecto en despejar el camino, o así lo interpretan en el PP, para que Dolors Montserrat repita como número uno en la lista de estas europeas que se celebran en junio. En las últimas semanas el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recibió presiones desde otras “sillas” del Comité de Direccion del PP para que forzara a Montserrat a quedarse en Cataluña, lo que dejaría ese hueco abierto en la candidatura europea para que entraran a jugar otros nombres interesados en ocupar su puesto. La dirigente catalana y ex ministra, que se encarga de la organización de la campaña catalana, siempre ha dejado claro en Madrid que ella no quería abandonar Bruselas, o, dicho de otra manera, que no quería regresar a la política catalana.

Feijóo no ha comunicado aún su decisión, pero el partido analiza los movimientos de estas semanas y lee el resultado en la configuración de las piezas como un anticipo de que la ex ministra repetirá como número uno, compitiendo en campaña con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teres Rivera, candidata del PSOE.

En todo caso, no se puede pasar por alto que estas elecciones europeas tendrán un componente nacional tan importante que, al final, lo que se medirá es el liderazgo de Sánchez y Feijóo. Los populares confían en obtener un resultado que suponga otro golpe en la estabilidad socialista, y el PSOE, por contra, intentará utilizar el resultado del PSC en Cataluña como trampolín para empujarse en las europeas. Pero el contexto puede generar un ruido que en clave nacional no acabe rentando a favor del PSOE: negociación del Gobierno de la Generalitat, donde las encuestas sitúan al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont como segundo partido más votado, y votación definitiva en el Congreso de la ley de amnistía.

Las direcciones nacionales de los dos principales partidos movilizarán sus estructuras territoriales en estas europeas como si estuviera en juego el Palacio de la Moncloa. Para el PP es un examen también de cómo avanza en su ofensiva para absorber todo el voto de Ciudadanos, pero también en su capacidad de “morder” en el espacio de Vox con la bandera del voto útil.