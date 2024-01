ERC y Junts arropan a Bildu en sus exigencias a favor de los presos de ETA

La manifestación de Bilbao por los presos de la banda terrorista ETA da pistas de lo que puede haber tras el "pacto encapuchado" de Bildu con el Gobierno de Pedro Sánchez o, al menos, de por dónde pueden ir las próximas cesiones o exigencias que le sus socios de investidura como ERC, Junts o Bildu quienes han acudido a la capital vizcaína a apoyar la marcha.

Unas 20.000 personas, según la Policía Municipal, se han manifestado este sábado en Bilbao en demanda de que se aplique a los presos de ETA la política penitenciaria ordinaria y no se recurra su progresión a tercer grado ni los permisos.

La marcha estuvo encabezada por una pancarta con el lema "Konponbiderako Giltzak" (Llaves para la resolución) portada, entre otros, por los portavoces de Sare, los representantes de los partidos catalanes, la actriz Itziar Ituño, el exfutbolista del Athletic Endika Guarrotxena y el histórico dirigente de la izquierda abertzale José Luis Elkoro.

El recorrido ha estado amenizado por un grupo de dulzaineros y el único lema que se ha coreado alguna vez es el clásico "Euskal presoak etxera" (los presos vascos a casa).

La marcha, que este año ha adelantado su inicio una hora para ser compatible con el posterior derbi Athletic-Real Sociedad que se disputa en San Mamés, ha contado con el apoyo de los partidos EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Junts, ERC, CUP y BNG, las entidades independentistas catalanas ANC y Ómnium y los sindicatos nacionalistas de Euskadi.

El portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha calificado de "éxito" la movilización y ha denunciado "a quienes están utilizando las togas con un afán de venganza y utilizando la Audiencia Nacional como una plataforma de prevaricación para impedir que los presos vascos sean sujetos de la aplicación de una política penitenciaria de carácter ordinario". "Seguiremos trabajando para sacarlos a la calle, no los hemos traído hasta aquí para que continúen en la cárcel, los hemos traído a las cárceles vascas para que vayan saliendo", ha asegurado.

En el acto al finalizar la manifestación, Azkarraga ha agradecido la participación para decir "alto y claro que mientras las personas presas no vean reconocidos sus derechos, seguiremos viviendo una injusticia y teniendo un problema irresuelto". "A quienes se empeñan en dibujar un escenario de 'vencedores y vencidos' -ha añadido- les decimos que ese escenario es imaginario y, además, ajeno a las ansias de paz que tiene la inmensa mayoría de la sociedad vasca", ha añadido.

En declaraciones previas al inicio, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha señalado que "hay que acabar con las legislaciones de excepción, con las interpretaciones restrictivas en tribunales lejanos y con la intervención de aparatos del Estado profundo para abrir nuevas causas".

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha reclamado que los presos de ETA "puedan volver a su casa" y "se acabe de una vez por todas con estas leyes excepcionales que a fecha de hoy están vigentes y que aplica despiadadamente el Estado, en un claro ejemplo de lo que se conoce como Derecho penal del enemigo, que es absolutamente ilegítimo". Además, ha expresado "todo el apoyo y solidaridad" con los reclusos y ha pedido que se ponga fin a la "excepcionalidad que están aplicando con los presos". Junts, dijo, "se ha sumado a la marcha desde "la defensa, apoyo, compromiso" de los derechos humanos en todas las instituciones en las cuales tiene representación", apuntó.

La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordá, ha mostrado su "rechazo a las medidas de excepción que en el actual contexto no tienen ninguna razón de ser" y el senador Joan Queralta ha reclamado que "la ley no se aplique como venganza". Jordà ha explicado que su presencia en la marcha se debe "al compromiso de Esquerra Republicana con la fraternidad entre los pueblos" y, sobre todo, "en la defensa con las causas el pro de los derechos, no solo fundamentales, sino también humanos".

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha considerado que Sare y la izquierda abertzale es un "un referente en estas políticas antirrepresivas".

Según el último informe del colectivo de presos de ETA, hay 134 reclusos de la banda en las cárceles de Euskadi y Navarra, 8 en las de Francia, 17 huidos en el extranjero y 4 "deportados" en Venezuela, Cuba y Cabo Verde.