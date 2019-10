Errejón ultima listas para disputar a Iglesias 34 de sus 42 escaños

Tras conocerse los compañeros de viaje de Errejón en su pugna con Iglesias –Compromís, Equo y Chunta Aragonesista–, queda ahora desentrañar la otra duda que rodea a este partido. Saber en qué circunscripciones lanzará una lista. En su puesta de largo como candidato, Errejón puso una condición: que su irrupción no lastre al bloque progresista. A día de hoy, está fuera de toda duda que Más País concurrirá en once circunscripciones, en las que, en las elecciones de abril, Unidas Podemos logró 26 de sus 42 diputados . En los próximos días se tomará una decisión sobre presentarse o no en, al menos, otras siete provincias. Si se opta por el «sí» en todas ellas, Más País entraría en disputa con Podemos en 18 territorios, en los que los morados lograron 34 escaños.

Buena parte del resultado final de esta pugna saldrá de lo que suceda en Madrid y en Barcelona, que reparten 37 y 32 diputados respectivamente. En cada una de estas circunscripciones, el grupo de Iglesias logró seis diputados en abril. En Madrid ya hay un precedente de la competencia entre ambas formaciones: tuvo lugar el 26-M y en aquella cita Más Madrid sumó 20 diputados mientras que Podemos se quedó con siete. En el caso de Barcelona, Más País tendrá un rival duro, ya que Iglesias sí ha revalidado aquí su confluencia con los comunes de Ada Colau bajo la candidatura de Jaume Asens.

La otra gran medición de fuerzas se vivirá en la Comunidad Valenciana. En abril, Unidas Podemos consiguió dos diputados en Valencia, otros dos en Alicante y uno en Castellón. Compromís únicamente logró el de Joan Baldoví en la capital. Ahora, el partido morado y Més Compromís reeditarán esa pugna en una comunidad que aporta a la Cámara Baja 32 asientos.

En Andalucía, Más País da por hecha su presencia en Málaga y Sevilla, en las que Podemos logró dos asientos en virtud de su acuerdo nacional con Equo. Bajo estudio se encuentran las opciones de concurrir en Cádiz y Granada. En Galicia, todavía está la opción de que Más País presente una lista propia en Pontevedra (que reparte 7 escaños) y La Coruña (8). Se enfrentaría a la otra confluencia consolidada del partido morado, Galicia en Común, precisamente en las provincias en las que los morados lograron sendos escaños. El pacto entre Más País y la Chunta Aragonesista sólo afecta a Zaragoza. Aquí Podemos logró un escaño. Las otras plazas seguras para que Más País presente lista son Vizcaya y Murcia, con 8 y 10 diputados en liza, y en las que Podemos consiguió tres asientos. Descartadas las opciones en Baleares, la última duda de Errejón radica en saber si se presentará en Tenerife y Las Palmas, en donde Podemos consiguió uno y dos escaños respectivamente.