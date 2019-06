España prepara una inversión inicial de 110 millones de euros en el FCAS

Estudio concepto

A esto habría que sumar la financiación española. Un gasto que deberá ir al Consejo de Ministros, que aprobaría un techo de gasto. Este paso es clave para la entrada real de España en el proyecto. “Ahora mismo el estudio de concepto es a dos bandas y media, no terminamos de integrarnos. Como no está definida aún nuestra participación, no tenemos acceso a toda la información. El acuerdo firmado en la feria es un paso más, ahora lo que hay que hacer es unirse a ese estudio contractualmente. Gubernamentalmente estamos, pero industrialmente no”, especifican.

Francia y Alemania han solicitado a España que defina su participación industrial que permitirá la integración plena en el programa. “Este es el trabajo que toca ahora”. Las fuentes consultadas por Infodefensa.com, explican que el estudio nacional está listo y el siguiente paso será ponerlo en común con los estudios de los otros dos socios de cara a unificar y armonizar criterios.