El Estado Islámico debate sobre primar los ataques de las células sobre los de los lobos solitarios, sin descartar ninguno de los dos

“Hay que primar las acciones de conjunto (células) sobre las individuales (lobos solitarios”. El mensaje aparecía en una web del Estado Islámico, en la que se anunciaban noticias del grupo terrorista en tiempo real y que despareció a los pocos días, probablemente cerrada por la acción de las Fuerzas de Seguridad en su labor de ciber patrullaje de las bandas yihadistas.

El mensaje no decía nada más y está claro que no se descartaban los ataques de lobo solitario, sino que los autores del mismo consideraban que los atentados de células organizadas tienen unos efectos más mortíferos y, por supuesto, más mediáticos, como ocurrió en la discoteca Bataclan de París o, más recientemente, en una de Moscú.

De un tiempo a esta parte, el Estado Islámico (ISIS, Daesh) trabaja en la formación de células en sus franquicias del Sahel y de Afganistán, donde el grupo es más operativo y dispone de campos de entrenamiento.

Parece que es un peligro lejano, pero no es así. Los autores del atentado de Moscú pertenecían al ISPK de Afganistán y ya se han desarrollado varias operaciones, algunas de ellas conjuntas de España y Marruecos, en las que han sido detenidos yihadistas que pretendían dirigirse al Sahel para incorporarse a las franquicias que operan en aquella zona. De momento, no se ha detectado que terroristas de esta zona africana se hayan infiltrado en Europa, pero no se puede descartar ninguna hipótesis.

En tiempos del califato de Siria e Irak, Isis tenía un departamento de “acciones en el exterior” ubicado en Raqa, del que fueron responsables varios cabecillas, entre ellos Abdelmahid Abaooud, que dirigió los ataques de París de 2015 y que fue abatido por los agentes del RAID de la policía francesa en el barrio de Saint-Denis.

De allí salieron los terroristas con pasaportes falsos para mezclarse con los inmigrantes ilegales que llegaban a Europa a través de Grecia, donde fueron recogidos, en citas convenidas, para llevarlos por carretera a París.

Desde la caída del califato, Daesh ha intentado reorganizar sus aparatos criminales. ¿Respondía el mensaje a que han logrado su objetico? ¿O se trataba de uno más de los que los yihadistas cuelgan en sus redes sociales? Habrá que esperar a futuras actuaciones y que las Fuerzas de Seguridad puedan abortarlas antes de que causen daños a los ciudadanos.