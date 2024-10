El PP exige al Gobierno que deje de utilizar las instituciones para tapar la corrupción

El Partido Popular teme que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acuda a las sesiones de control del Congreso en un mes. Un pleno, en el que se ausentaron al menos, con el presidente del Gobierno, doce ministros, al celebrarse la cumbre hispano-lusa en Portugal y en el que la mayoría de preguntas estuvieron destinadas a los ministros más políticos: la vicepresidenta primera María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El rifirrafe principal que monopolizó toda la sesión de control al Gobierno fue la corrupción. Gobierno y posición se acabaron reprochando todos los casos de corrupción surgidos entre sus filas, con el "caso Koldo" como principal foco.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este miércoles al Gobierno de deteriorar la democracia y exige que “saquen sus manos de RTVE, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado”, al tiempo que ha pedido a Sánchez que deje de utilizar las instituciones “para tapar la corrupción”. “A estas alturas ya nada les va a salvar”, ha advertido. La también ministra de Hacienda, si bien no ha aludido al decreto de RTVE aprobado por el Gobierno este martes, ha acusado a los populares de no respetar la "institucionalidad", haciendo referencia al "no" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a entrevistarse este viernes con el presidente del Gobierno. "No le tienen respeto a la institucionalidad al punto de que una presidenta de la Comunidad de Madrid se niega a acudir, en un hecho sin precedentes, a una cita con el presidente del Gobierno. Insumisión institucional en lo que ustedes practican con la Fiscalía, con el Tribunal Constitucional, ahora con la Presidencia del Gobierno. Respeten las instituciones, respeten la democracia y al Gobierno legítimo", ha reprochado Montero.

Ante las numerosas críticas del PP sobre corrupción, la vicepresidenta ha acusado a los populares de no querer “hablar de los problemas cotidianos de los ciudadanos” como la Sanidad, las pensiones o la dependencia y la vivienda. “No quieren hablar de esto porque solo practican la política del fango y la política basura”. “Por mucho que lo vociferen, España va bien, la economía tiene un dinamismo que no se había conocido nunca”. “Utilizan una frustración porque no tienen proyecto de país”, les reprochó.

Por su parte, Gamarra, ha recordado que el Gobierno de Sánchez tiene, de momento, once ministerios “salpicados por corrupción” y uno de ellos es el Ministerio de Hacienda, que rescató a través de la SEPI a Air Europa, un rescate “en circunstancias altamente sospechosas”: “¿Puede garantizar la limpieza del rescate?”, ha preguntado Gamarra a la ministra Montero. La dirigente popular ha asegurado que es “sospechosa” tanto la “celeridad” con la que se fraguó el rescate de Air Europa, que se produjo en solo dos meses, como “por sus padrinos”, pues según consta en el informe de la Guardia Civil hay conversaciones sobre dicha operación entre el ex ministro de Sánchez, José Luis Ábalos, y el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora.

Unas críticas sobre la gestión de Air Europa que la ministra Montero ha negado y se ha defendido bajo el mantra de "no hay caso" y así "lo han dicho los tribunales". Ante la falta de explicaciones, Gamarra ha espetado a Montero: "Sus silencios le delatan” y le h a instado a responder a la vicepresidenta si está “tan nerviosa” por el contenido “del misterioso pen drive del señor Ábalos”

Gamarra ha asegurado que "uno de los legados más perversos de este Gobierno será la normalización de lo anómalo” reprochándole a Ejecutivo que “ni la política de Seguridad debería ser entregada a Bildu, ni los presupuestos deberían ser intercambiados por presos, ni un fiscal imputado debería ser respaldado, ni la corrupción generalizada debería ser asumida”. Asimismo, ha acusado al Gobierno de intentar “desacreditar a la oposición, a los medios y a los jueces” y de “negar la cruda realidad”, mientras los españoles “sufren su desgobierno” con una cesta de la compra que sigue subiendo, el “auténtico caos” de los trenes o con la vivienda “más inaccesible que nunca”. “¿España va bien con estos datos?”, le preguntó a Montero.