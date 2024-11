El PP exige a Ribera que dimita si es investigada por su responsabilidad en la Dana

El PP ha cercado a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera en el Congreso. Ante la evasión de responsabilidades por parte de ésta, los populares la han acusado de "fallar" a los españoles y la ha retado a que se comprometa a dimitir si es investigada finalmente por su gestión en la catástrofe en Valencia por la gota fría.

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz, ha criticado en el pleno a Ribera por su "falta de capacidad y solvencia" al frente del ministerio y de la crisis de la Dana. "Su falta de capacidad y solvencia al frente del Ministerio de Transición Ecológica y su evidente falta de integridad durante la tragedia la invalidan política y moralmente para tener ningún cargo público en Europa. Falló usted en la prevención y falló en la emergencia", criticó la portavoz popular. La pidió comprometerse a dimitir si es investigada. "¿Se compromete usted a dimitir si es investigada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta Úrsula von der Leyen y a toda la Comisión Europea?, ha interpelado.

Señaló a la vicepresidenta por estar totalmente ausente durante la crisis de la Dana. "Han pasado 22 días y no ha ido ni una vez a los municipios devastados" por la Dana. "Empatía, señora ministra, se llama. ¿Sabe por qué usted no ha ido una sola vez? Porque usted no podría mirar a la cara a esos vecinos que lo han perdido todo.

(Habrá ampliación)