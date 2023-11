El exlíder del PSOE en La Rioja: "Me preocupa el alto coste que pueda tener la amnistía para el PSOE"

Es una de las voces que con más fuerza se está escuchando en estos días con el objetivo de rechazar la ley de amnistía para atar la investidura. Francisco Javier Ocón, exsecretario general del PSOE en La Rioja, apuesta por una repetición electoral antes de ceder ante ERC y Junts y recuerda que en 2019 hubo nuevas elecciones "por asuntos menores". No romperá su carnet militante y seguirá defendiendo el «no» a la futura ley.

¿Cree que la amnistía mejorará la convivencia?

No, y por eso mi voto negativo en la consulta. No es contra el acuerdo con Sumar, es a esta medida, que mi partido no la contemplaba, o así lo habían manifestado los dirigentes de mi partido antes. Creo que no va a mejorar la convivencia. En Cataluña la convivencia es mejor que en 2017 sin necesidad de amnistía y en el conjunto de España se ve claramente que no va en el camino de mejorar la convivencia entre españoles. Y por eso voy a votar no.

El PSOE asegura que ha conseguido que los independentistas se impliquen en un futuro común, ¿ve suficiente esta explicación?

Yo no la veo porque considero que es una medida injusta. Recuerdo que Salvador Illa, el 23J, con unos resultados muy buenos en Cataluña dijo «no» a la amnistía y al referéndum. Llegó a decir que era una medida que dividía a los catalanes y ahora asegura que une a los catalanes y al conjunto de los españoles. Es una medida que no concita el apoyo de la mayoría del arco parlamentario. Creo que, como se va a poder ver en los próximos meses, no va a mejorar la convivencia, sino que la va a empeorar. Yo soy militante del PSOE y no quiero un gobierno con PP ni Vox, pero creo que el PSOE tendría que haber hecho una labor de pedagogía, decir que hay un mapa electoral complicado que evidentemente requiere de acuerdos. Yo no estoy en contra de que se negocie, sino que hay líneas que no se pueden cruzar y creo que hay amplias bases del PSOE que no van a entender este viraje. Yo nunca pediría a los independentistas que dejen de serlo, pero la amnistía no se les debe conceder . Me preocupa el alto coste que pueda tener esta medida para el PSOE, sobre todo porque no viene acompañada de una renuncia expresa de ERC y Junts de que vuelvan a usar la vía unilateral. No se ha producido esa declaración. Mi posición habría sido la de convocar unas nuevas elecciones, porque estaríamos en mejor posición que en julio si le decimos a los españoles que lo hemos intentado pero hay líneas que no se pueden cruzar.

¿Cómo cree que puede sentar en las bases socialistas el hecho de que Sánchez defendiera antes de las generales que la amnistía no cabía en la Constitución?

El resultado de la consulta va a ser de manera muy mayoritaria, afirmativo. No estimo que haya un porcentaje alto negativo, porque hay un sí articulado, es decir que la dirección del partido propone ese sí. Es muy posible que haya amplias capas de militantes que estén de acuerdo con este giro ante el temor de un gobierno de PP con Vox. Sin embargo, puede no ocurrir con amplias capas de votantes socialistas. Los 172.000 militantes socialistas no son comparables con los millones de votantes socialistas. Lo que me preocupa es la reacción del electorado, no de la militancia, que la entiendo, aunque no comparta su decisión. Yo he querido explicar desde el respeto porque creo que deberíamos decir que no e ir a unas elecciones generales.

¿Cree que perjudica a la credibilidad de las siglas del PSOE?

Cuando uno hace lo contrario a lo que dice, perjudica. Evidentemente la falta de coherencia en ese ámbito no mejora la credibilidad de nadie. Puede haber un problema con los ciudadanos españoles ideológicamente de centro izquierda que puedan encontrar un referente en el PSOE y que hayan votado a quien decía amnistía no y ahora sí. No es una medida cualquiera. Todo el mundo entiende que cuando no tienes mayoría absoluta hay que negociar con los partidos y todos deben modular sus posiciones en la negociación. Pero hay medidas y medidas. No es lo mismo la condonación del 20% de la deuda del FLA que la amnistía.

¿Todo vale para ser investido?

No. No se puede aceptar cualquier medida para ser investido. Es cierto que cuando se llega al Gobierno, las circunstancias te pueden hacer cambiar y eso no lo critico. Todos los presidentes del Gobierno han cambiado respecto a su opinión anterior. Felipe González con la OTAN, Aznar llamando a ETA movimiento vasco de liberación, aunque se que lo hizo y no me cabe duda para acabar con ETA. Rajoy también dijo que nunca subiría impuestos. El problema es que este no es un cambio por estar en el Gobierno, sino para estar en el Gobierno y me preocupa que la ciudadanía no lo entienda cuando haya otras elecciones. El recuerdo de la amnistía va a ser un bombardeo continuo por parte de la derecha y la extrema derecha y nos puede hacer mucho daño.

Queda claro que entre la dicotomía de amnistía o elecciones, lo segundo.

Se repitieron elecciones por asuntos menores en 2019. Esto es hacer desaparecer delitos y, sobre todo, olvidar que se vulneró la Constitución española y el Estatut de Cataluña. Yo creo lo mismo que creía hace cinco meses. Lo que no podía ser entonces no puede cambiar ahora por una decisión utilitaria de tener un voto afirmativo en una investidura.

¿Cree que la única posibilidad de evitar un Gobierno de PP y Vox pasa por la amnistía?

Para Junts o ERC sin amnistía no hay investidura y el PSOE no contaba con los números. Cualquier tipo de circunstancia de gran coalición me parece inviable. Otra cosa es que en algún momento todos los partidos que tenemos más responsabilidad en España, tendremos que levantar el pie del acelerador y tocar el freno porque los próximos meses sino van a ser irrespirables. Hago un llamamiento a todo el mundo para que se modere el lenguaje. El PP habla de un apocalipsis en los últimos años. Cuando eso no ha sucedido, un lenguaje tan grueso no ayuda. Ahora, con un asunto de este calado se usa el mismo lenguaje y esto es un error en la estrategia del PP que no mejora la convivencia. Se puede ser muy duro en el fondo, atacando las medidas, pero hay que evitar huir de discursos maximalistas.

Hay algunos socialistas que han roto su carnet por la amnistía...

Yo no voy a abandonar mi partido por esto. Voy a seguir defendiendo dentro de mi partido lo que considero mejor. Espero que dentro de tres años no nos acordemos para muy mal en el PSOE de la decisión que podemos adoptar ahora.