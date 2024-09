El exresponsable de Puertos del Estado fulmina a Ábalos. "¿Todo le vino dirigido del ministerio? Al cien por cien"

El ex secretario general de Puertos del Estado, que fue cesado por el ministro Óscar Puente a consecuencia del "caso Koldo", aseguró en la Audiencia Nacional en su declaración como investigado el pasado día 10 que la adjudicación a Soluciones de Gestión, la empresa de la supuesta trama, vino "dirigida" desde el ministerio de Ábalos "al cien por cien".

En el vídeo de su comparecencia ante el juez, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Sánchez Manzanares aseguró a preguntas del fiscal que no tenía ninguna relación con José Luis Ábalos cuando fue nombrado ministro de Transportes. "Puede que hubiera coincidido en algún momento anterior pero no estaba en mi ámbito de contactos", precisó.

Respecto a Koldo García, afirmó que pudo coincidir con él con anterioridad, "pero empiezo a tener contacto con él cuando llega de asesor.

El investigado fue preguntado por el representante del Ministerio Público sobre "cómo se tomó la decisión" de adjudicar a Soluciones de Gestión el contrato para la adquisición de ocho millones de mascarillas. "A mí me llaman en los días previos Javier Sánchez Fuentefría y el subsecretario y nos dicen que puede haber un suministrador, que no saben la cuantía y no nos dicen el nombre", explicó.

Fue el ministerio de Ábalos, dijo, quien decide que fuese Puertos del Estado, "que tenía en ese momento tesorería inmediatamente disponible", el que asumiera la contratación "como instrumento del Ministerio". "Cómo se decide y cuáles son las alternativas desde luego no nos lo trasladan", recordó. A lo largo del día 20, recordó, se les trasladó que la empresa que iba a efectuar el suministro era Soluciones de Gestión.

"¿En los procedimientos de adjudicación de Puertos del Estado era habitual, o sucedió en otra ocasión, que recibieran algún tipo de indicación por parte del ministerio sobre a quién tenían que adjudicar?". "No señor. Esto no es un procedimiento de contratación normal", contestó. "¿Todo le viene dirigido por parte del ministerio?", insiste el fiscal. "Al cien por cien". "¿Y esto incluye la empresa adjudicataria?". "Sí, señor".

Sobre ese "encargo" del ministerio, Sánchez Manzanares aseguró que Sánchez Fuentefría les dijo que se pusiesen en contacto con la empresa. "Y es lo que hacemos". "Decidimos pedir un mínimo de documentación" para la tramitación, dijo, porque "estaba justificada la inminente necesidad".

"¿No se buscaron otras alternativas que pudieran haber más ventajosas?". "No, señor".

El fiscal le recordó que Tierra Planet del Sur ofertó "un precio más ventajoso" (1,35 euros por unidad frente a los 2,50 euros de Soluciones de Gestión). Según el investigado, "entró tres días después de la adjudicación". "¿Y usted qué hizo?". "Yo se la envié al ministerio y se la envié al presidente y esperamos instrucciones". "El nivel de incertidumbre en ese momento era elevadísimo tanto con una como con otra", recordó Sánchez Manzanares para justificar por qué no planteó la existencia de una oferta más barata.

Su equipo, afirmó, sí planteó reparos a la adjudicación "El reparo que plantearon fue que Soluciones nos pedía una transferencia que nosotros consideramos que tenía elevadísimo riesgo hacerla en ese momento". "Aunque venía avalada por el ministerio nosotros intentábamos mantener la indemnidad patrimonial del organismo público", añadió.

"Cuando fuimos conscientes del elevado riesgo que suponía hacer una transferencia por adelantado -dijo sobre el anticipo que solicitó Soluciones de Gestión- intentamos buscar otra fórmula que nos garantizara que no sufriésemos un perjuicio patrimonial".

Sánchez Manzanares explicó que sus contactos en el ministerio para este asunto eran Koldo García, el entonces subsecretario Jesús Manuel Gómez (también investigado) y con la secretaria general técnica y con Sánchez Fuentefría, porque era quien estaba organizando "la distribución una vez se recibiera el suministro".

En relación a la documentación con "un mínimo de información" sobre la empresa de Soluciones de Gestión que remitió por correo al ministerio, Sánchez Manzanares incidió en que le trasladaron que en el ámbito de la contratación de emergencia "no es necesario pedir nada" y basta incluso con una adjudicación "verbal". Pese a todo, decidió pedir una mínimo información para acreditar que la empresa estaba al corriente con Hacienda y la Seguridad Social.

"Tenía toda la apariencia" de ser una empresa "intermedia", pese a que una de sus subordinadas, Aránzazu de Miguel, responsable de Contratación del organismo públicos, le alertó de que se trataba de una empresa "enana".

Sobre Aldama: "Cuando hablaba parecía que tenía el respaldo del ministerio"

La interlocución habitual con Soluciones de Gestión, aseguró, era con Iñigo Rotaeche, también imputado en la causa, aunque también contactó con Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la "trama Koldo" (y quien según el juez tenía un "pase especial" en el ministerio de Ábalos), al que conocía de antes. "Cuando él hablaba siempre parecía que tenía el respaldo del ministerio", afirmó en relación a Aldama y su estrecha relación con Koldo. "En la tramitación del contrato había cosas que todos sabían...". "¿Como qué?", preguntó el fiscal. "Pues cuando se producen los retrasos en los vuelos, cuando el primer vuelo se cae y hay que buscar un avión, que son los aviones de Air Europa...".