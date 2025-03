Feijóo abre la puerta a cambiar de opinión sobre la continuidad de Mazón: "Todo en su momento"

El presidente del PP no se caracteriza por tomar decisiones en caliente. Es por eso que hasta ahora ha aguantado la presión, a pesar de que su partido se ha convertido en una olla a punto de explotar ante la nefasta gestión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la tragedia de la DANA. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo ya comienza a cambiar su discurso y da a entender que abre la puerta a cambios, a dejar caer al presidente valenciano, aunque no sea de inmediato.

En los pequeños detalles están las diferencias y eso puede observarse desde hace algunas semanas. El propio Feijóo ha marcado la pauta y ya ha empezado a marcar distancias con el presidente valenciano ante sus cambios de versión y después de que el auto de la jueza de Catarroja cuestionara la actuación del Govern valenciano al subrayar que «correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población». Ese mismo auto señalaba que había información para haber impedido muertes.

"Estar atentos a los hechos"

Ayer mismo, el líder del PP dejó entrever que una nueva revelación en la investigación judicial sobre la DANA puede llevarle a un cambio de opinión. Esto es, una posible imputación de la Justicia. Feijóo pidió «dejar que las cosas transcurran» y pidió «seguir atentos a los hechos». Estos hechos son «que hay un auto que imputa a una exconsejera de un Gobierno y a un exdirector general. Esos son los hechos», repitió. Así contestó ante las preguntas de la prensa sobre si el también presidente del PP valenciano debe seguir frente al Gobierno autonómico.

Ahora mismo, según los hechos, no hay novedades que hagan al presidente tomar una decisión. «La forma es la garantía de las cosas. Todo en su momento. De momento no hay novedad que me haga cambiar de posición», zanjó el presidente del PP, que quiso insistir en que a él no le gusta «cambiar de opinión ni cada 15 minutos ni cada semana». Esta postura es la misma que llevan defendiendo, durante toda la semana, distintos miembros de su dirección, como el portavoz Miguel Tellado o la diputada Ester Muñoz. Ahora mismo, el auto del juzgado de Catarroja no aporta novedades para tomar decisiones.

Sin embargo, estos matices contrastan con el hecho de que el PP europeo confirmase que su Congreso se celebrará a finales de abril justo en la ciudad de Valencia. El PP nacional ha tratado de trasladar el cónclave europeo a Madrid, usando de pretexto la circunstancia de que los diputados nacionales no iban a poder acudir a Valencia por sus obligaciones parlamentarias. La cúpula del PP argumenta que habían pedido a la presidenta del Congreso cambiar el calendario de Plenos, a lo que esta se negó.

Pero este cruce de explicaciones no esconde los recelos, tanto en el PP europeo como en Génova, ante una cita en Valencia que puede quedar marcada por las protestas ciudadanas contra el presidente de la Generalitat.

Los pagos ya comprometidos de hoteles y espacios para el evento también dificultaban el traslado del cónclave. Feijóo asistirá fugazmente, en principio, solo a la inauguración del martes 29 de abril y, posiblemente, a la clausura, al día siguiente. Quieran o no, el protagonismo se lo llevará Carlos Mazón.