Feijóo advierte a Sánchez de que habrá una investigación sobre "los asuntos que afectan a su entorno más inmediato"

En la sesión de control al Gobierno Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han vuelto a enfrentarse por la corrupción y la amnistía.

El líder de la oposición interpelaba al jefe del Ejecutivo sobre si estaba de acuerdo de que "gobernar no es vivir en la Moncloa". ¿Está de acuerdo o ha cambiado?

Feijóo consideró que Sánchez "no está de acuerdo consigo mismo" y le recordó que gobernar es lo contrario a "no tener presupuestos", después de que el presidente del Gobierno renunciara a presentar las cuentas públicas tras el adelanto electoral en Cataluña. Por ello, el líder del PP trató de recordarle que habría que aplicar la misma vara de medir con él que la que aplicaron contra los populares en 2018. "Si aplicaran la vara de medir, el Sánchez de 2018 le pediría al de 2024 que convocase elecciones" por la ausencia de presupuestos o "le presentaría una moción de censura al Sánchez de 2024" porque "está lleno de corrupción", le espetó. "Quiere aparentar estar tranquilo y está muy nervioso. Tiene motivos", apuntó. Por ello, le reprochó que ponga el ventilador "a la desesperada". Feijóo le advirtió de que "si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta por tanto, si vuelve a negarse a dar explicaciones" le garantizó que "habrá una investigación especifica a los asuntos que le afectan de más inmediato" tanto Parlamentaria algo que dio por "seguro y también judicial si es necesario".

El líder del PP aseguró que en lo que atañe al Gobierno de Pedro Sánchez "todo es mentira" como la amnistía fraudulenta y aseguró que los españoles, que ya le han cogido la medida al jefe del Ejecutivo y "lo sabrán todo".