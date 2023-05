Feijóo advierte a Sánchez de que el 28-M la sociedad le marcará los límites

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de campaña en Cantabria ha recriminado a Pedro Sánchez que siga sin aclarar si pactará con Bildu tras los comicios de mayo y ha censurado que aún no haya rectificado su "mezquindad" de que el PP no quiso acabar con el terrorismo. Además, ha considerado que el jefe del Ejecutivo ha perdido la oportunidad de rectificar. Ha vuelto a insistir en su crítica a los barones del PSOE por no rebelarse ante los "desmanes" del "sanchismo", ha apelado a los votantes socialistas "avergonzados" con la gestión del jefe del Ejecutivo y que, a su juicio, está provocando que ese partido esté "en fase de extinción". "Sánchez no tiene límites y, por tanto, la sociedad española va a poner límites a un presidente que no tiene límites", ha advertido Feijóo en un mitin en el Palacio de Festivales de Santander junto a la candidata del partido a la Presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y a la candidata a la Alcaldía, Gema Igual. Previamente, los tres han dado un paseo desde la Plaza de Puertochico.

Feijóo, que ha destacado que él "jamás diría que el Partido Socialista no quiso acabar con el terrorismo, como me dijo ayer en el Senado", ha proclamado, para recordar que ambos partidos lucharon juntos contra ETA, ilegalizaron a Batasuna y vencieron "juntos" al terrorismo junto a la sociedad española y las instituciones.

Fase de extinción

De la misma manera, el jefe de la oposición ha criticado que el presidente del Gobierno haya perdido la "oportunidad" de decir que "no va a pactar con Bildu" para gobernar los municipios vascos, los municipios navarros", la ciudad de Pamplona y la comunidad autónoma de Navarra.

El líder de los populares ha criticado, ante más de mil afiliados y simpatizantes del PP de Cantabria que el jefe de la oposición lleve cinco años "blanqueando" a Bildu, un partido que, según ha recordado, ha diseñado la Ley de Vivienda, ha participado en la Ley de Memoria Democrática y ha decidido la política penitenciaria.

Fatiga del "sanchismo"

Tras asegurar que él "nunca" gobernará con Bildu ni olvidará la lucha de miles de socialistas contra el terrorismo, ha sentenciado que "España está cansada del sanchismo". "Y hay muchos españoles que están cansados de que el sanchismo haya contagiado al PSOE, que está en fase de extinción", ha proclamado, para añadir que esa formación ya no defiende los intereses de las mayorías y ha dejado de ser "un partido de Estado para estar apoyado en los partidos que no creen en el Estado".

Es más, el presidente del PP ha advertido de que la gente también "está cansada de que no haya nadie en el PSOE de hoy que sea capaz de frenar ninguno de los desmanes del sanchismo" y por eso ha apelado a los "socialistas avergonzados" con los pasos del presidente del Gobierno para que apoyen al Partido Popular en las elecciones de mayo. Tras asegurar que "cada día que pasa queda un día menos para acabar con el sanchismo y en el año 2023 va a finalizar el sanchismo", ha subrayado que el 28 de mayo es "crucial" porque hay que elegir entre "buenos o malos gobiernos" y "entre un presidente débil, sometido a las minorías, o un presidente fuerte".

Iniciativa sobre el Falcon

Cantabria es uno de los territorios que los populares podrían llegar a conseguir según algunas encuestas aunque necesitaría de apoyos para gobernar. Feijóo ha criticado que el PSOE y sus socios hayan rechazado en el Senado una iniciativa del PP para denunciar el uso que hacen del avión Falcon el presidente del Gobierno y los ministros. "Os puedo asegurar que nunca utilizaré el Falcon para venir a un mitin del PP. Jamás", ha prometido. Además, indicó que la tierra cántabra no merece que lo más importante que haya hecho Sánchez en infraestructuras en la comunidad sea construir trenes que no caben en los túneles. "Es un insulto máximo a esta tierra", dijo. "Nuestro proyecto pasa por recuperar el reloj de las infraestructuras, que se paró cuando Iñigo de la Serna dejó de ser Ministro" en referencia al Plan de Cercanías, incluyendo actuaciones urgentes; la conexión Santander-Bilbao como red básica ampliada y la llegada del AVE a Cantabria-Reinosa.

Además, destacó que Cantabria necesita un cambio con gobiernos que defiendan sus intereses y que manden dos mujeres: Gema Igual y María José Sáenz de Buruaga.