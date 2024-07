Feijóo afirma que Sánchez engañó a Puigdemont con la amnistía y él "se dejó engañar"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado durante una entrevista en Más de Uno, de Onda Cero, que su partido tiene "dificultades para aceptar la imparcialidad" del Tribunal Constitucional ya que entre sus miembros hay magistrados que en los últimos cinco años pertenecieron al Gobierno de Pedro Sánchez. Así ha respondido el presidente de los populares cuando se le ha interpelado sobre el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el PP contra la ley de amnistía y después de que el Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la amnistía al delito de malversación de la causa del "procés", lo que mantiene a Carles Puigdemont encausado e impide levantar la inhabilitación que pesa sobre él, y otros líderes independentistas.

Preguntado si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha “engañado” a Puigdemont con la ley de amnistía, tras la decisión del Supremo Feijóo ha afirmado que “Sánchez le ha engañado y Puigdemont se ha dejado engañar”, porque ni la Constitución ni los tratados de la UE se han modificado y ambos “chocan” contra la norma, que considera “inmoral e ilegal”. “Es ilegal porque la malversación no se puede amnistiar según los tratados de la UE y, en mi opinión, la desobediencia no se puede considerar constitucional [amnistiarla], pero eso le corresponde al Tribunal Constitucional”. “No le oculto”, ha continuado, “que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional, pero es el que hay. Nuestra obligación es recurrir la ley, por supuesto, ahora bien, Constitucional trufado de dos cargos del Gobierno nos parece absolutamente inmoral”.

También, preguntado directamente sobre si se fía más del presidente del TC ha recordado que Conde Pumpido aunque no ha tenido cargos políticos fue Fiscal General del Estado en un Gobierno socialista y es el presidente del Constitucional a propuesta del PSOE.

Sobre el acuerdo para renovar el CGPJ y los intentos del Félix Bolaños por "reinterpretar" lo pactado, Feijóo aseguró que "lo que la ley no distingue no debe distinguirse" y subrayó que en lo firmado, "la ley mandata al Consejo para que haga una propuesta de Ley Orgánica".

Tanto PP como PSOE rubricaron un párrafo que, reconoció el líder del PP, "no fue un tema fácil" para que los vocales del CGPJ presentaran un informe para participar de forma más directa en la elección del Consejo. Ante esto, ya adelantó hace unos días que el PP apoyará el texto que salga del CGPJ aunque "no sé la propuesta que hará el Consejo General ni lo que va a hacer el PSOE". Recordó que en la ley, "después la estudiará el poder legislativo que tiene sus competencias". Asimismo, consideró que si mañana hay un cambio de gobierno, a lo mejor Bolaños no es ministro, Sánchez no es presidente y a la otra parte lo ve vinculante", en referencia a que el Ejecutivo considera que este punto del pacto no les vincula.

¿Moción de censura?

Feijóo ha asegurado que su obligación es que cambie el Gobierno sin embargo no está en busca de los apoyos para presentar una moción de censura. "Este Gobierno nació muerto y solo mantiene constantes vitales. No legisla, ha hecho una chapuza llamada ley de amnistía, no aprueba cuentas, pierde más votaciones que la oposición. He visto hasta cómo la vicepresidenta segunda ha votado en contra de su Gobierno". Sin embargo, aseguró que no tiene los números para sacar adelante una moción de censura "lo que no significa que si consideramos oportuno presentarla, no desechamos la posibilidad de hacerlo", "el Gobierno también podría presentarle al propio Ejecutivo una moción". Sin embargo, confirmó que no está buscando apoyos para ello.

Comisión investigación

El líder del PP ha asegurado que el PP no va a llamar a la comisión de investigación del Senado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno porque tiene que declarar ante un juez. "Se tiene que sentar en calidad de investigada ante un juez por corrupción y tráfico de influencias". El PP considera que quien tiene que dar respuestas es Pedro Sánchez quien "mintió cuando dijo que no sabía nada y mandó la carta a los ciudadanos" tomándose tiempo de reflexión. Además, apuntó que han llamado a esa comisión a Sánchez "porque se ha negado a dar información", pero descarta a Begoña Gómez porque el responsable de lo que está pasando "es su marido, el presidente del Gobierno y quien debe orientar las actividades de su mujer mientras él esté ocupando La Moncloa. La responsabilidad judicial lo veremos en los juzgados".

Inmigración

Sobre el reparto de menores no acompañados y la polémica con Vox que amenaza con retirar los apoyos en las comunidades autonómicas donde gobiernan en coalición, el líder del PP apuntó que Vox no puede ser un "agente de inestabilidad" amenazando con romper gobiernos autonómicos. Ha afirmado que la política de migración es una cuestión nacional y las comunidades autónomas "están recibiendo todos los Menas que el Gobierno está repartiendo". Además, destacó que, en el caso de los Menas, la comunidad autónoma en estos casos ejerce de tutor y "la responsabilidad civil de todo lo que haga ese menor es responsabilidad de la comunidad". Por tanto, "estoy a favor de la solidaridad con los menores inmigrantes, pero de acuerdo a las competencias que le corresponde al Estado, con la capacidad de las comunidades autónomas disponibles. Nosotros vamos a cumplir con el máximo disponible, pero si no se tiene -esa disponibilidad-, no se puede". Además, subrayó que "si no ponemos límites y barreras es imposible atender a todas las personas que tenemos en Canarias y las que van a venir hasta final de año", al tiempo que criticó "la ausencia de política de inmigración" que hay en nuestro país.