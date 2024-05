Feijóo, sobre la amnistía: "Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE"

Alberto Núñez Feijóo ha sido el último en tomar la palabra en el debate y votación de la amnistía y lo ha hecho tras el tono bronco del diputado del PSOE Artemi Rallo que le ha precedido. Y el líder del PP, con tono "sosegado", ha advertido de que la aprobación de la medida es el "acta de defunción del PSOE" y ha avisado de que "la legislatura empieza y puede acabar aquí" ya que sospecha de que los independentistas pueden dejar caer a Pedro Sánchez tras haber conseguido su objetivo. De hecho, el líder del PP ha recordado cómo el Gobierno está perdiendo votaciones en el Congreso en los últimos plenos: "El Gobierno está paralizado y no saca nada adelante porque solo tiene el apoyo para aprobar las exigencias independentistas".

"Por la corrupción política no merecieron llegar y por la corrupción económica merecen irse", ha señalado Feijóo, en referencia a que la amnistía es "corrupción política" porque supone el "intercambio de poder por privilegios e impunidad" y a que la "corrupción económica" es el "caso Begoña Gómez", investigada por el juzgado 41 de Madrid. "Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE. Hoy les decimos desde la Constitución española: quédense con la ambición de un solo hombre, a nosotros no nos han elegido para mentir", ha añadido Feijóo, quien ha recordado que PP y PSOE aplicaron juntos el artículo 155 de la Constitución en 2017 para frenar el "procés".

"¿Cuánto valemos los españoles para Sánchez? Los siete votos que necesitaba para ser presidente. ¿Cuánto vale una presidencia del Gobierno? Lo que le pidan", ha afirmado Feijóo, quien ha dicho al PSOE que "no se atrevan a llamar convivencia" a la amnistía. "No se rían de la gente. Allá ustedes con su conciencia", ha añadido. "Para llegar a la Moncloa, Sánchez se ha apoyado en la corrupción política. No puede extrañar que se esté investigando por presunta corrupción a la Moncloa", ha dicho Feijóo, que ha acusado a Sánchez de no atreverse a dar la "cara" en la tribuna y "defender" la amnistía.

En este sentido, ha asegurado que no se atreve a someterla a la votación de los españoles y, por ello, Feijóo ha pedido la convocatoria electoral para que incluyan la amnistía en el programa. "Convoque elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral. No se atreven porque no cuentan con aval jurídico, social y moral", ha zanjado Feijóo.