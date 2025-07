Feijóo apoya a Mazón ante las víctimas de la DANA pero dice que su gestión no fue acertada

En la planta noble de Génova 13, sede del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por sus portavoces en el Congreso y el Senado, Ester Muñoz y Alicia García; ha recibido este miércoles a distintos colectivos afectados por la DANA que arrasó la Huerta Sur de la Comunidad Valenciana el pasado mes de octubre y que dejó un balance de 224 fallecidos.

Las víctimas, en una reunión larga, difícil y que se ha desarrollado en un "tono cordial", le han trasladado la opinión de que Carlos Mazón no debería seguir al frente de la Generalitat, a lo que él ha replicado que no lo ve de igual forma. Eso sí, ha reconocido que, en "este desastre", la administración autonómica "no estuvo acertada". Porque tendría que haber pedido al Gobierno que decretase el nivel 3 de emergencias. Tesis que sostiene desde el primer día.

Ha sido Christian Lesaec, presidente de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud, quien ha desvelado el contenido del encuentro con el presidente popular en una comparecencia ante los medios a las puertas de la sede madrileña.

A modo de preámbulo, las dos partes han coincidido en la necesidad de "no hacer política con el dolor de los familiares". A partir de ahí, se han abordado distintos asuntos. El más importante: la reconstrucción. Para los afectados, resulta "incongruente" que, a día de hoy, estén en marcha "dos planes de recuperación" distintos. El impulsado por el Ejecutivo y el de la Generalitat. Feijóo les ha dado la razón y ha prometido que llamará al presidente valenciano para emplazarle a una negociación con el Gobierno, "para que haya coordinación".

Las víctimas de la DANA también han trasladado al presidente popular la necesidad de que se amplíe la "atención psicológica para los miles de afectados". Según han expresado, los "80 psicólogos" con los que cuenta el Govern, no son suficientes.

"No debería ser presidente"

En un momento dado, han retrocedido hasta la noche de los hechos, para hacer una breve cronología de lo que ocurrió. Algunas de las víctimas han contado su propio testimonio personal. Y, en ese punto, han denunciado que "Mazón no debería ser presidente". Pero según Lesaec, Feijóo ha respondido que "no está de acuerdo", porque considera que "a quien correspondía haber gestionado la emergencia no era a la Generalitat", sino al Gobierno.

Aun así, el presidente de la asociación ha asegurado que el diálogo ha sido "fructífero" y la despedida, "amigable". Sobre un posible encuentro con el presidente valenciano, que todavía no se ha producido con la asociación que dirige, Feijóo les ha animado a que hagan e "esfuerzo" de reunirse.

Desde la dirección popular, en una nota remitida a los medios, destacan que Feijóo ha compartido con los afectados la necesidad de "trabajar en la reparación moral y material de las víctimas". Sobre la "situación de ineficiencia", tanto en la respuesta inicial como en la posterior reconstrucción, ha dado su palabra de que "no ocurriría con un Gobierno del PP".

Además, ha recordado que su grupo presentó en el Congreso de los Diputados un Plan Valencia "para la reconstrucción", que fue diseñado con "los sectores afectados, los agentes sociales y los distintos niveles de la administración implicados" y contemplaba una inversión cifrada en 12.000 millones de euros. Ante la falta de apoyos parlamentarios no pudo ver la luz. Eso sí, ha prometido que lo aplicará en cuanto llegue al poder.

De la gestión del Gobierno, ha lamentado que hasta la fecha apenas ha abonado a los afectados "un 34% del total de las ayudas anunciadas". Ambas asociaciones, informa el PP, "han trasladado a Feijóo la urgencia de una mayor celeridad en la recepción de las ayudas prometidas".