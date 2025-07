Feijóo sentencia el "bienio negro" de Sánchez y promete una "reconstrucción" de España

En el último día del mes de julio, tocaba hacer balance en Génova 13. Para Alberto Núñez Feijóo, el curso político que acaba de finalizar -en realidad, un paréntesis, porque la directriz en sus filas es que "no hay verano" y las vacaciones, ha bromeado, "están sobrevaloradas"- bien se podría "resumir en un contraste", el del Partido Socialista frente al Partido Popular. Uno, "que da miedo". Otro, "que da esperanza".

Para muestra, las dos citas congresuales. La de los socialistas, que tuvo lugar en diciembre, "una ceremonia de sumisión". La de los populares, que se acaba de celebrar a primeros de este mes, "una afirmación de principios". En la primera, "se obligó a aplaudir a condenados por corrupción" y... a Santos Cerdán. En la segunda, "el protagonismo fue un proyecto de nación".

En resumen, ha golpeado el líder popular: "Nunca ha habido tanta diferencia entre la vocación de servicio del PP y la podredumbre que impregna el PSOE". De lo acontecido en los últimos meses, su conclusión es que ha habido una "caída sistemática de las caretas del sanchismo". Y ha hincado el diente en los escándalos, la herida por la que más desangra su adversario desde el estallido del caso Koldo.

"Sánchez dijo ser un regenerador y es el presidente con más casos de corrupción y más cerca", ha descrito. "Su familia, sus dos secretarios de organización, altos cargos de su gobierno y su fiscal". Un sinfín de casos que acreditan que los socialistas "nunca llegaron al poder para luchar contra la corrupción, sino para beneficiarse de ella".

Pasado el ecuador de la legislatura, Feijóo ha sentenciado un "bienio negro" con sabor "amargo", y ha lamentado que "España padece una crisis institucional, porque tiene un presidente sin ningún límite moral, que miente sobre todo, que ha construido su proyecto político y vital con presuntos delincuentes, corruptos y personas que amañaban primarias con total naturalidad".

"El sanchiso es machismo"

Si algo "ha quedado claro en este curso", ha sostenido, es que Sánchez vino a "ondear la bandera feminista" y ha resultado "estar rodeado de machistas". Por lo que ha concluido: "El sanchismo es machismo. Ha conocido, permitido y tapado casos de abusos que denigran a las mujeres. El PSOE abandonó a las mujeres y por eso las mujeres están abandonando al PSOE".

Tres días después del "balance fake" del presidente del Gobierno en la Moncloa, el jefe de la oposición se ha afanado por desmontar el "triunfalismo" que percibió en todos los terrenos: el político, el económico y el social. "Sánchez ha hurtado a España el verdadero balance que debería tener. No ha presentado presupuestos porque no los habría sacado adelante, no ha convocado elecciones porque sabe que las perdería".

A este "nivel de degradación", ha dicho, se ha llegado "para tapar el verdadero balance, que de hacerse adecuadamente sería infinito porque es inabarcable". Capítulos y capítulos de "decadencia, escándalos, cesiones". A estas alturas, "lo que nadie espera es un balance de gestión, porque no existe". Es más, Feijóo ha acusado a Sánchez de querer "convertir a España en un Estado fallido", por las prebendas con las que agasaja a los independentistas para sobrevivir en el poder, caso del cupo catalán.

También ha censurado la falsa percepción de Sánchez más allá de los Pirineos: "Nunca ha sido un líder internacional, pero ahora es un problema internacional". Porque "acumula reveses en Europa, portadas sobre sus escándalos y desconfianza" entre los socios. "Ha destruido su imagen internacional y arrastrado la credibilidad de España".