Feijóo carga contra Sánchez: "No queremos un Gobierno que insulta a todo el mundo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que es "muy triste" que en solo una semana España "haya roto relaciones diplomáticas con dos países", como es el caso de Israel y Argentina, "algo que no se había visto nunca".

En un mitin desde Tomelloso, ha aludido a lo "curioso" de que, cuando Rusia invadió Ucrania, "un país fronterizo a la Unión Europea", España "no retiró al embajador", algo que no ocurrió porque "la Unión Europea decidió" que ese tipo de decisiones se tomarían "en conjunto".

"La Unión Europea también ha decidido que lo que hagamos con Israel lo haremos conjuntamente. No puede ser que España e Irlanda decidan por todos. No queremos un Gobierno que insulta a todo el mundo, que confronta con todo el mundo, cuya obsesión es dividir a los españoles para permanecer unos meses más en el gobierno", ha lamentado.

Siguiendo con la crítica, ha defendido que no quiere "un gobierno con intereses personales por encima de los generales". "Lo que no queremos la mayoría de los españoles es un gobierno en el que el presidente, su partido y su gobierno estén cercados por presuntos casos de corrupción. No lo queremos. No queremos que para tapar esos casos de corrupción se intente amordazar a jueces, periodistas y oposición, no lo vamos a permitir", ha enfatizado.

Las propuestas del PP

"Estamos en los primeros días de campaña y mucha gente se pregunta para qué votar en las europeas. Vamos a votar por el futuro del pasaporte, por la moneda, por el Banco Central, por poder presumir de que somos europeos", ha apuntado Núñez Feijóo, convencido de que si alguien pudiera elegir algún pasaporte, cualquiera lo elegiría europeo.

Hoy por hoy es el Partido Popular Europeo quien "tiene más propuestas", y ahora toca "votar por la Europa de las personas" concentrando el voto en estas opciones. Para ello, ha pedido votar por Europa, una Europa que "va a seguir defendiendo la libertad y la democracia en todos los estados que lo necesitan".

Seguridad, democracia, Estado de Derecho y libertad son algunas de las motivaciones que el PP quiere que se ejerzan a la hora de depositar el voto en la urna el próximo 9 de junio, ha señalado.

Finalmente, ha cargado contra la "demagogia permanente" del PSOE que ahora toca "rectificar" votando al PP para poder así "hablar de agricultores, de ganaderos, de trabajadores, las prioridades absolutas". Europa viene de tomar decisiones "que no son las correctas, porque se improvisan sin la reflexión necesaria".