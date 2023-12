Feijóo, arropado por sus barones: acusa a Sánchez de liderar un "movimiento contra la Constitución"

Alberto Núñez Feijóo ha celebrado el 45 aniversario de la Constitución, aunque lo ha hecho advirtiendo de los riesgos que corre nuestro país actualmente por las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo. "Estamos en el peor momento y de mayor crisis institucional en los últimos 45 años", ha señalado Feijóo, a su llegada al Congreso de los Diputados, arropado por todos los barones del PP y con Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno en los flancos. A juicio del líder de los populares, la "mayor crisis institucional" responde a que Sánchez se ha "puesto a liderar un movimiento en contra de la Constitución", en referencia a sus alianzas con los separatistas y la aprobación de la amnistía.

"Hoy los españoles ya no somos iguales ante la ley", ha señalado, en alusión a la amnistía. "Hay una serie de españoles que tienen unos privilegios, que modifican las leyes a su antojo", ha añadido, argumentando que cuando, en un país, sus ciudadanos no son "iguales" y se "ataca la separación de poderes", no hay Constitución.

Ante este escenario tan delicado que ha descrito, Feijóo se ha comprometido a defender la Constitución "por encima de llegar al Gobierno". "Nuestro objetivo es que se reponga la igualdad de los ciudadanos y el respeto a las leyes. No van a ganar aquellas minorías, por mucho que el PSOE se haya incorporado se haya incorporado a esas minorías", ha señalado Feijóo.

El líder del PP ha reivindicado la Constitución porque "durante muchas décadas no había libertades ni igualdad de los ciudadanos ante la ley". "Nuestros abuelos construyeron una arquitectura constitucional que es la mayor aportación a la España reciente", ha destacado.