Feijóo asegura que Bildu "es el único partido que hoy merecería un cordón sanitario"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que EH Bildu "jamás será equiparable a ningún otro partido y que es el único que hoy merecería un cordón sanitario" en España.

Después de que Arnaldo Otegi haya sido reelegido para liderar EH Bildu con el 94,44 % de los votos del III Congreso, el presidente de los populares ha manifestado a través de su cuenta en X que "lo que añorados es la unidad de antaño contra la ignominia que Bildu obviará en su feliz congreso", ha escrito Feijóo quien se ha preguntado cuántos de los que han participado en ese cónclave conocen los nombres y apellidos de quienes señalaron o apretaron el gatillo en los crímenes por resolver mientras "hoy se sienten más cerca de la independencia que persiguen" porque, ha afeado, es debido a que "cada día el socialismo les da alguna esperanza más para ello".

El líder de la oposición ha cargado también contra el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco: "A propósito del congreso de Bildu no puedo evitar hacer algunas reflexiones, y lamentar antes de exponerlas que no vayas a ser compartidas ni por el PSOE ni por el PNV, otrora compañeros de esta batalla". Recuerda la alianza que hubo hace años con los socialistas en la lucha contra el terrorismo: "Los que antes lucharon con nosotros, hoy van de la mano del partido que jamás será equiparable a ningún otro y que es el único que hoy merecería un cordón sanitario en nuestro país". Además ha asegurado que el PSOE y el PNV "son los principales fabricantes de votantes de Bildu". "Lo que no sé es si son conscientes del todo de que, con esa desmemoria, connivencia y normalización, además de una gran indignidad, son los principales fabricantes de votantes de un Bildu que, cuando les interesa electoralmente, dicen seguir temiendo".

En el mismo comunicado, Feijóo ha recordado que hace unos días su partido conmemoraba el 30 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez y ha criticado que "con frecuencia" las calles de Euskadi "homenajean a los terroristas como si fuesen héroes de guerra" mientras, "el PSOE y el PNV se callan", ha remarcado. Feijóo ha asegurado "no vamos a consentir el olvido. La memoria democrática que el PP se afana en preservar, afortunadamente al lado de formaciones como UPN o Vox, es diferente a la de otros", y ha advertido de que tienen "la obligación de ser la voz que ya no tienen mujeres y hombres como Gregorio Ordóñez". "No cabe el olvido ni el perdón mientras a Bildu y a los suyos les falte el arrepentimiento, el esclarecimiento y la vergüenza que aún no sienten".