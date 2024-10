Feijóo asegura que "corrupción" del PSOE "no ha hecho más que empezar"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita este viernes Berlín (Alemania) dentro de la gira que inició en septiembre con el objetivo de recabar apoyos para impulsar una alianza europea contra la inmigración ilegal.

Este viaje se produce en pleno debate sobre los centros de deportación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que la Unión Europea debe "explorar posibles vías" para la creación de centros de deportación de migrantes irregulares fuera del territorio comunitario mientras se resuelven sus casos en la Unión.

Esta solución, que ha llevado a la cumbre de líderes de la UE este jueves en Bruselas, sigue la línea marcada en una carta de 14 países del bloque, entre los que no estaba España pero sí Francia, Italia y Alemania,pidiendo acelerar las expulsiones.

Feijóo, que ha participado este jueves en Bruselas en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) y mantuvo una reunión bilateral con Von der Leyen, señaló que el Gobierno de Pedro Sánchez "se está quedando solo" en el debate migratorio que centra la cumbre de líderes europeos.

Punto de "no retorno"

En rueda de prensa, tras su encuentro el presidente de la CDU, Friedrich Merz, ha asegurado que la "corrupción" que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE, "no ha hecho más que empezar" y ha advertido de que en este momento el "principal proyecto" de Pedro Sánchez es el de "su propia supervivencia", dado que está centrado en la "agenda judicial" que le afecta. "Esto, en mi opinión, no ha hecho más que empezar y, por lo tanto, el presidente del Gobierno está en un punto de no retorno", indicó. "Si hay una persona inconsecuente con las circunstancias políticas que afecta a su Gobierno y a su partido es el señor Sánchez", apuntó.

Feijóo ha señalado que "todo parece indicar que Merz puede ser el próximo primer ministro alemán" y, por lo tanto, "le interesa la situación española". Por eso, ha revelado que en esa cita bilateral se ha interesado por la situación del Gobierno de Sánchez. "Y sí, me ha hecho preguntas concretas sobre qué está pasando en España, cuál es la agenda judicial que afecta al Gobierno, cuál es la situación de la estabilidad política e institucional del país" y también hablaron de la "última noticia de la imputación del fiscal general del Estado" por revelación de secretos en el caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Feijóo ha afirmado que el fiscal general del Estado "es la persona que "tiene que velar por el ordenamiento jurídico en un país" y el hecho de que esté "bajo sospecha en un banquillo ante el Tribunal Supremo" es algo que ha "roto cualquier tipo de frontera nacional" y "forma parte de comentarios en todas las cancillerías".

Ha calificado de "inédita" la situación política española porque "estamos hablando de 15 delitos y 4 causas judiciales de momento" mientras el fiscal general está imputado. "Este momento tiene una trascendencia política e histórica", dijo. Destacó también la "permanente inestabilidad y debilidad" del Gobierno así como los continuos ataques que profiere contra el poder judicial y contra los medios de comunicación y "cuanto más aumenta la corrupción, más se incrementan los atraques y la presión", apuntó.

El líder del PP ha asegurado que "sí hay alternativa" y se ha comprometido a "seguir trabajando para reconstruir mi país" y para finalizar la "decadencia institucional y política" provocada por Pedro Sánchez.

Asimismo, ha asegurado que Europa necesita una política migratoria firme y defendió que el PP Europeo es la mejor herramienta por conseguirla "con más seguridad en las fronteras, la lucha contra las mafias, más acuerdos en los países de origen y la mejora y la agilización del retorno de los inmigrantes".