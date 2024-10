Feijóo avisa de que en el Gobierno "se van a cocer en su propia hipocresía"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este lunes al Comité Ejecutivo Nacional del partido donde se ha erigido como la alternativa a un Gobierno donde cada día aparece un problema nuevo. "Si no es el cupo, es la amnistía, si no es una fuga es una detención, sino un encubrimiento, es un engaño y, si no, una nueva hipocresía. Lo que siempre es este Gobierno es una decadencia política que no parece tener fin". Ante este escenario, ha garantizado que España necesita futuro “y lo va a tener, porque no podemos tener escándalo tras escándalo", apuntó. También ha pedido a su Ejecutiva que "no basta con simplemente no ser ellos. No basta con ser el menos malo" y les ha instado a trabajar "codo con codo con todos los españoles para construir la mejor España" para todas las generaciones.

Feijóo ha cargado contra un Gobierno al que acusa tener solo "ansias de poder y ahora lo hacen por su necesidad de protegerse" y se ha referido a los últimos acontecimientos conocidos en las últimas horas que van desde el "caso Errejón" a la fotografía de Pedro Sánchez con Víctor Aldama, conseguidor de la tarma corrupta del "caso Koldo", una instantánea que tomó el propio Koldo mientras Aldama tenía "pase vip" en los cónclaves del PSOE. "Hemos conocido suficientes escándalos que sepultan al Gobierno del todo" y auguró que, mientras el Ejecutivo empezó la legislatura "extorsionado por sus socios, lo acabará extorsionado por una trama de corrupción" por lo que insistió que "España no se merece esto".

El presidente de los populares se ha mostrado convencido de que "gobernar es la última prioridad de este presidente, preso de sus últimas mentiras" al tiempo que le ha vuelto a instar a que "reflexione" sobre lo que está haciendo a España y también “lo que se está haciendo a así mismo”. Considera que los españoles merecen ser “resarcidos” de las mentiras y se preguntó cuál será la próxima porque, para el jefe de la oposición Sánchez ya “no tiene otra alternativa decente” más que ofrecer respuestas a los españoles. Asimismo, ha advertido de que sabe que el presidente del Gobierno seguirá "intentando retorcer las instituciones en busca de su propia protección personal". "Sobran vividores de la política del enfrentamiento y hacen falta políticas de servicio con las que los ciudadanos puedan vivir mejor. Y el PP lo hará", dijo.

Los populares insisten en que el jefe del Ejecutivo dé respuestas a un sinfín de preguntas que siguen en el aire, que le han preguntado en sesión parlamentaria en reiteradas ocasiones y que sigue sin contestar. Por ello, Feijóo ha vuelto a lanzar ante su Comité Ejecutivo una batería de preguntas sobre el "caso Koldo": "¿Desde cuándo sabía que Ábalos estaba a otras cosas? ¿Qué conocía de Ábalos para retirarle como ministro y luego aforarle? Si no es capaz de contestar si estuvo Aldama con él y con su mujer, se preguntó: "¿Tampoco Sánchez conoce a su mujer? ¿Qué es lo que aún hacen ahí? "Ya no pueden hablar de un país solidario porque no hay mayor deterioro de los servicios públicos de los que estamos viviendo. Todo funciona cada vez peor". Aseguró también que desde el Gobierno tampoco pueden hablar de ir hacia adelante porque “ya casi no hay ministerio o institución que no hayan ensuciado. La hipocresía les delata” ha insistido y se ha mostrado convencido de que "no se puede hablar de un Gobierno, porque no lo hay”.

Feijóo se ha preguntado cuál será la "siguiente cesión o el siguiente engaño" a pesar de que esta es una legislatura que nunca tendría que haberse llevado a cabo. “A ellos les será más larga. Se van a cocer en su propia hipocresía” y garantizó que "habrá un mañana que no estará exento de errores", porque, puntualizó, "la perfección solo está reservada para ellos" pero "no será un futuro del enfrentamiento del que ahora se nutre el Ejecutivo, ni de una ideología contra otra”, sino "unida de lo que tienen en común. No habrá muros ni bloques”.

También se dirigió a los socios del Gobierno a quien interpeló por guardar silencio ante la trama corrupta. “Allá ellos donde quieren situarse”, al tiempo que aseguró que el PP estará lejos de eso, porque de lo que se ocupará su partido será de estar al “servicio de los españoles” y de los problemas que les afectan en el día a día.

Apoyo a las víctimas

Sobre la dimisión del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, envuelto en un escándalo de acoso sexual, el presidente del PP ha reclamado al Gobierno que asuma sus responsabilidades por "encubrirlo" y ha lanzado un mensaje "especial" de apoyo a las mujeres víctimas de acoso y abuso sexual: “Merecen todo nuestro apoyo", ha dicho al tiempo que ha recordado lo que supuso la ley del “solo sí es sí” -una norma impulsada por Irene Montero de la que se beneficiaron numerosos violadores y pederastas"- donde, además ahora, "vuelven a sufrir los hechos y también el encubrimiento”. “Es lamentable que el Gobierno de España solo pueda ofrecerle su hipocresía", ha lamentado.

Las comunidades del PP "unidas"

En cuanto a los intentos del Gobierno por enfrentar a las comunidades autónomas gobernadas por el PP aseguró que están "más unidas que nunca". Arremetió por ello contra un Gobierno de "la política del enfrentamiento" que lleva ya seis años prometiendo soluciones mientras no hacen nada más que “tomarla contra las comunidades autónomas”. Advirtió que los territorios gobernados por el PP "tienen más sentido de Estado que el Ejecutivo" y "estamos todos a una, que es España”. “Que dejen de intentar dividir porque solo están consiguiendo que, desde las comunidades gobernadas por ellos mismos, les detesten”. “Sus vergüenzas solo son suyas” y “si nos buscan, nos encontrarán juntos y al servicio de España”.