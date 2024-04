Feijóo avisa de que las políticas nacionalistas y de EH Bildu perjudican a la actividad económica vasca

A cuatro días de que arranque la campaña para las elecciones al País Vasco, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido junto con el candidato de los populares a la lehendakaritza, Javier de Andrés, a un encuentro con asociaciones de autónomos en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz.

Desde allí, Feijóo ha acusado al Gobierno vasco y al central de convertir a los autónomos "en una especie amenazada" porque no consideran que el trabajador por cuenta propia "deba formar parte de sus prioridades" y tienen una "falta de empatía" hacia este colectivo.

El líder del PP ha afirmado, tras estudiar la evolución de los autónomos en Euskadi, que está son "una especie amenazada" porque "cada vez hay menos y cada vez representa menos en el total de empleo". Indicó que en Euskadi hay más de 20.000 autónomos menos que hace unos años, -6.000 menos que hace tan solo seis años-, cree que se demuestra que los emprendedores en España "no tienen las cosas fáciles".

En su opinión, los Gobiernos, tanto el vasco como el central, no consideran que el trabajador por cuenta propia "deba formar parte de sus prioridades y no forman muchas veces parte de sus políticas y de sus decisiones". "Algunas veces por prejuicios ideológicos, otras veces por falta de sensibilidad, otras veces porque no forman parte de las prioridades del gobierno, pero lo cierto y verdad es que hay una falta de empatía con los autónomos en general en los gobiernos socialistas y nacionalistas", ha añadido.

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que las medidas que se implementan "no tienen efectos" y, en concreto, ha señalado que, en el caso de Euskadi, el plan de ayudas del Gobierno vasco, "no ha tenido un efecto concreto para parar la sangría de la pérdida de autónomos en Euskadi".

"Abrir puertas y ventanas"

El PP vasco lanzará su campaña en clave económica, un punto donde hará mucho hincapié tras las políticas nacionalistas que han mermado las capacidades del País Vasco. Feijóo, ha abogado por "abrir las puertas y ventanas de Euskadi" para que "esta tierra puede dar mucho más de sí", y ha advertido de que las políticas nacionalistas, sobre todo las de EH Bildu, perjudican a la actividad económica vasca. Por ello, ha asegurado que "no es inteligente" cerrar la Comunidad Autónoma Vasca "a la convivencia" y al "resto de España y Europa".

Por ello, el líder del PP nacional cree que la política económica "puede ser y ha de ser distinta", y ha dicho a los presentes en el acto que "piensen qué quieren para Euskadi" a partir de los próximos comicios, porque los populares "quieren abrir las puertas y las ventanas de Euskadi", ya que "esta tierra puede dar mucho más de sí". En este sentido, ha asegurado que "en otros lugares de España hay más competitividad, más inversión extranjera, más empleo, más incremento del PIB y menos paro". "No creo que ideologías como las nacionalistas, especialmente las de Bildu, sean las que al País Vasco le interesan. Cerrar Euskadi a la convivencia no es inteligente. Cerrar Euskadi al resto de España y al resto de Europa no produce actividad económica", ha advertido.

A su juicio, "una sociedad menos plural es una sociedad menos rica, menos abierta". "Y un modelo de mirarse al ombligo es un modelo fracasado. Por eso, los europeos nos dimos cuenta ya hace décadas que teníamos que crear un territorio con un mercado, con una moneda, con un pasaporte y con un banco central, y eso se llama UE", recalcó.