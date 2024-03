Feijóo avisa de que Sánchez tiene por delante "una agonía" y que las catalanas marcarán el inicio de su final

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue el encargado de dar la réplica a la ley de amnistía que se aprobaba este jueves en el Congreso.

Se preguntó por qué a Pedro Sánchez le costaba defender esta ley y respondió él mismo convencido de que "hasta a él le cuesta defender este delirio".

Feijóo ha recordado a los socialistas y al Gobierno hace un mes presentaron un texto diferente de donde primero no se iba a amnistiar el terrorismo, luego se amnistiaría solo "un poquito", donde no entraba la alta traición y, al final, "lo han acatado todo, hasta las multas por las que se malversó, y espero que no nos hagan pagar los intereses".

El líder del PP ha recordado que esta ley de amnistía es una forma de corrupción política porque "hay muchas formas de corrupción: la de llenarse los bolsillos en tramas como la de su Gobierno, la de llenarse de privilegios a cambio de votos, la de colocar a la familia" en puestos de responsabilidad.

Aseguró que "esta ley se aprobará porque es la única forma que tiene Sánchez de seguir un tiempo más de presidente del Gobierno.Por ello lo han aceptado todo", también vaticinó que si le piden más, también lo hará aunque, "si Puigdemont quiere". Y, mientras se corrompe todo, pidió no corromper las palabras: "No nos vengan con justicia porque quieren sortearla, no nos digan que es igualdad porque la liquidan con prebendas ni nos hablen de reconciliación porque esta ley divida a España y a Cataluña en dos", les espetó recordando que "aún no se ha aprobado la ley y ya dicen "que volverán a hacerlo".

El líder del PP recordó que el fugado Carles Puigdemont ya ha dicho que hay que "prepararse para una nueva etapa de confrontación" y advirtió: "Esto no es reconciliación es sumisión". Feijóo preguntó si van a aceptar, también, luego el referéndum aunque les avisó de que España "les ha cogido la medida".

"Sánchez depende de lo que diga Puigdemont y de lo que haga Ábalos, nada más", afirmó asegurando que lo que Sánchez tiene por delante es "una agonía" e insistió en que se mantendrá en el cargo "solo si Puigdemont quiere" porque las elecciones catalanas marcarán el inicio del fin de ese Gobierno.

También se refirió a Junts de quien dijo ha tenido suerte de toparse con un presidente "impúdico" y destacó que los de Puigdemont hoy completan su obra. "Cuidado, que lo mismo han querido engañarles con que la amnistía no llega a tiempo". Lo que dice la amnistía es que estamos ante "una nación fallida" algo que garantizó el líder del PP su partido "no va a consentir". "La debilidad de Sánchez obliga a rendirse, pero no pueden obligarnos a todos a que nos arrodillemos y el PP no lo va a hacer". "Somos la voz de los españoles que no se resignan a que la política sea lo que representa una parte del arco del Parlament".

Asimismo, aseguró que esta ley "no pasará el filtro del Senado, tampoco de la justicia ni de las instituciones que la tienen que evaluar. No pueden saltarse la Constitución así, y por mucho que se empeñen no hay directivas europeas al margen de las leyes españolas ni al revés". Además, apuntó que tampoco la ley pasará el filtro de la calle "porque la calle la tiene perdida".