Feijóo y Ayuso exhiben unidad frente a Sánchez: "Más pronto que tarde vamos a llegar a la presidencia sin atajos"

El PP dio ayer un paso significativo con su propuesta de Gobierno de dos años con el apoyo del PSOE para abordar seis pactos de Estados y todas las reformas urgentes. Pedro Sánchez la rechazó, algo que el propio Alberto Núñez Feijóo ya esperaba, pero el líder de los populares también buscaba ir más allá y presentarse ante la opinión pública como el abanderado de la centralidad frente a un PSOE entregado al independentismo. Feijóo es consciente de que la batalla por la presidencia del Gobierno no se va a acabar tras su previsible investidura fallida del 26 de septiembre y, en este sentido, hoy ha querido mandar dos mensajes: uno de fortaleza del PP, borrando cualquier duda en torno a la unidad interna y participando en un acto con Isabel Díaz Ayuso, y otro advirtiendo que no se va a resignar. "Vamos a llegar a la presidencia del Gobierno más tarde que pronto o más pronto que tarde", ha dicho en un acto junto a Ayuso en Collado Villalba.

Feijóo ha acudido a la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid y allí ha recibido el apoyo cerrado de Ayuso: "El liderazgo del centro derecha español corresponde a Núñez Feijóo", ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien considera que "dar voz" frente a "tanto despropósito" ya es una "victoria". En este sentido, Ayuso ha avalado el plan del líder del PP y le ha animado a seguir: Feijóo está aquí porque la rendición "no es una opción". "Hay que estudiar todas las posibilidades para evitar abandonar a España en manos de este frente anti", ha señalado, en referencia a la mayoría que pretende articular Sánchez, con todos los independentistas. "Ante esta difícilsituación, Feijóo da un paso adelante para representar a todos aquellos españoles que no soportan la pérdida de soberanía, valores, principios y la alegría que lleva este frente. Y una pelea que es en sí por darnos voz a todos una victoria", ha añadido.

Tras esta palabras de Ayuso, que el líder del PP ha agradecido y, de hecho, ha elogiado animando a releer su discurso, Feijóo ha subrayado que los populares han conseguido ser el primer partido de España tras ganar en municipales, autonómicas y generales y "esa responsabildiad hay que gestionarla pase lo que pase". Feijóo ahonda en el discurso de la igualdad entre españoles para denunciar las cesiones que Sánchez está dispuesto a hacer a los independentistas, como la amnistía, que permitiría a condenados por el "procés" quedar eximidos de responsabilidades penales. "Me comprometo a que no voy a adquirir ninguna deuda que perjudique a los intereses generales y me beneficie a mí", ha señalado. "Como candidato a la investidura y llegado el momento más tarde que pronto o más pronto que tarde de una presidencia del Gobierno, os puedo asegurar que a esa presidencia no vamos a llegar por atajos ni a costa la igualdad de los españoles, sino con los principios que compartimos todos los españoles", ha resumido.

De hecho, Feijóo también ha lanzado un mensaje contra toda la izquierda y aquellos críticos de la derecha que le reprochan que ahora vire y se abra a hablar con Junts en la ronda de conversaciones para la investidura. "¿Por qué les molesta tanto que estemos abiertos a escuchar lo que se nos diga desde cualquier parte de España? Porque nosotros sí somos libres para aceptar aquello que cabe en la Constitución y decir que no a la que no esté en la Constitución", ha señalado Feijóo, quien se ha abierto a hablar con todos los grupos parlamentarios, salvo Bildu, aunque ha avisado que a todos les ofrecerá lo que ya le ha ofrecido al PSOE: un documento con once puntos, de los cuales hay seis pactos de Estado, y una legislatura de dos años.

Si bien, Feijóo parece haber bajado los brazos ya con Sánchez después de su rechazo a su oferta de pactos de Estado. "Les molesta que presentamos un proyecto porque no tienen más proyecto que conseguir el poder. El PSOE, lamentablemente, ha dejado de ser un partido de Estado. A pesar de todo lo que nos separa y lo que ha hecho en los últimos cinco años, le he propuesto una vía en beneficio de nuestro país", ha señalado Feijóo.