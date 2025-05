Feijóo carga contra el parón ferroviario: "España tiene que volver a funcionar"

Al caos por el apagón se suman ahora los incidentes ferroviarios provocados por el sabotaje de cable en cuatro puntos de la vía que conecta Madrid con Andalucía. El desorden generado y la falta de previsión facilita al PP aumentar la presión sobre el Gobierno para denunciar las afecciones producidas a más de 10.000 viajeros.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo lamentó los incidentes sucedidos y critica que se están ofrecienddo "imágenes impropias de la cuarta economía del euro". En su opinión, la gente "no merece pagar cada día más impuestos a cambio de peores servicios" y ha prometido que su objetivo es que "España vuelva a funcionar".

Bravo y Fúnez en los trenes afectados

"Miles de españoles atrapados en trenes de madrugada. Sin agua. Sin nada. Segundo lunes con imágenes impropias de la cuarta economía del euro", ha escrito Feijóo en un mensaje en la red social X.

A las críticas del presidente del PP se han sumado también la de varios dirigentes populares que se encontraban en los trenes afectados como el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez. El PP pide explicaciones al Gobieno y al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que sitúan como el "máximo responsable del nuevo caos ferroviario".

En entrevistas a medios relatan la situación vivida en los trenes parados y denuncian que el país ha asistido "a dos acontecimientos en la última semana más propios de países a los que no queremos parecernos, en los que el Gobierno se ha olvidado de los ciudadanos”, indican en referencia también al apagón del pasado lunes. "Están abusando del civismo de los españoles", lamentan.

Los dirigentes populares critican que el ministerio de Transportes, tras tener constancia del robo de cable, no impidiera el embarque de nuevos trenes, ni planteara alternativas a los viajeros afectados, muchos de ellos niños y personas mayores, a los que en muchos casos no se les ofreció comida, bebida ni mantas. Así, denuncian, que el Ministerio no es víctima, sino el responsable de lo sucedido. “Las víctimas fueron los viajeros que se quedaron atrapados en los trenes”.