Feijóo cerca a los candidatos del PSOE ante la inacción con Bildu: "Si se callan, tenemos la obligación de hablar"

Sí es cierto que muchos barones y candidatos del PSOE han expresado su rechazo a Bildu tras incluir a 44 etarras (siete de ellos condenados por asesinato) en sus listas para las elecciones municipales, pero tampoco es suficiente, según Alberto Núñez Feijóo. En un acto en Zaragoza con el candidato a la Presidencia de la Comunidad, Jorge Azcón, y a la candidata a la Alcaldía, Natalia Chueca, Feijóo ha insistido en esta polémica porque considera que los candidatos socialistas deben tomar acciones ante Pedro Sánchez porque ha pactado y gobernado con la izquierda abertzale durante toda la legislatura. "Si los candidatos de Sánchez se callan, tenemos la obligación de hablar", ha afirmado.

A su juicio, "los desmanes de Sánchez no se combaten levantando un poco la voz para conseguir un titular en los medios de comunicación, sino "levantando la mano en el Comité Federal del PSOE diciendo: ¡así no! ¡o cambias tú, o te cambiamos!". Por ello, ha interpelado al candidato del PSOE en Aragón, Javier Lambán, un barón que siempre ha sido muy duro con Sánchez y sus pactos con los independentistas y le ha retado a que la semana que viene, cuando vaya el presidente del Gobierno a Zaragoza, se lo pida. "Lambán tiene la oportunidad de decirle en persona que rompa el pacto con Bildu", ha espetado, antes de echarle en cara que los diputados y senadores aragoneses defienden y votan en el Parlamento como Sánchez.

"Para ser distinto a Sánchez la única opción es no callarse ante Sánchez y no votar como Sánchez; lo demás son campanas al aire", ha añadido, antes de reprocha r que ningún candidato "lo ha hecho". "Son lo mismo que Sánchez, votan lo mismo que él y, lo peor, quieren seguir haciéndolo", ha afirmado. "El momento actual requiere de mucho mas sentido de estado que el que acreditan los barones socialistas", ha aseverado, tras apelar al votante socialista "avergonzado", que "no se reconoce en el sanchismo y quiere un partido centrado y de Estado".

Además, se ha comprometido a extender a toda España su modelo gallego de gratuidad de las escuelas infantiles.