Feijóo se compromete a convocar elecciones si llega a La Moncloa y no consigue aprobar los Presupuestos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, continúa con su campaña para diferenciarse de Pedro Sánchez. En plena carrera por reafirmar su liderazgo y preparar el partido de cara a las próximas elecciones generales, los populares van dejando mensajes claves. A reafirmar las "firmes convicciones" de Feijóo en estos días asegurando que el dirigente gallego no cambia de opinión de un día para otro, se suma ahora un compromiso personal.

Feijóo ha asegurado que convocará elecciones si llega a La Moncloa y tras presentar los Presupuestos Generales del Estado no consigue aprobarlos. "Si pesento un presupuesto y no me lo aprueban, convoco elecciones", ha asegurado este jueves con la coletilla "que quede para la hemeroteca". El presidente del PP, en el VI Foro Internacional de Expansión, ha defendido que presentar las cuentas es "una obligación constitucional". Sin embargo, Feijóo no cree que Sánchez convoque elecciones generales de manera anticipada pese a no tener presupuestos. "Solo el poder judicial o Carles Puigdemont" son un "desvelo" para Sánchez, ha reflexionado.

Feijóo ha recordado que él como presidente de la Xunta en Galicia durante 14 años presentó presupuestos en todos y cada uno de los ejercicios. Entonces contaba con mayoría absoluta. "El presidente Aznar aprobó el presupuesto todos sus años de gobierno y el presidente Rajoy, aun habiendo perdido la mayoría, presentó siete veces el presupuesto de siete años. Esto es un plus de fábrica. Y le digo más, si presento el presupuesto y no me lo aprueban, convoco elecciones. Que quede para la hemeroteca", apuntó.

Por otro lado, el presidente del PP defendió la celebración del Congreso Nacional del PP para los próximos 4, 5 y 6 de julio. El objetivo del congreso, dice, es que se "conozca exactamente qué es lo que va a pasar después del sanchismo". En este cónclave, Feijóo ha defendido su perfil "reformista". Se compromete, además, a presentar un proyecto en el que "otra vez" los españoles hablen "entre sí", se apueste por "derribar los muros" y se logre "construir puentes".