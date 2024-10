Feijóo se compromete a hacer una reforma fiscal a la baja: "Faltan empresas y sobran ministros"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido en el XXVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar donde ha asegurado que "en España faltan muchas empresas y sobran muchos ministros", lo que arrancó los aplausos de los asistentes.

Destacó cómo, la inmensa mayoría de empresas que se han constituido en España han buscado "honrar" el legado recibido y se ha comprometido ante la empresa familiar a hacer una reforma fiscal a la baja porque un país no puede prosperar sobre "la asfixia fiscal y el expolio", ha dicho.

El presidente de los populares ha asegurado que la debilidad parlamentaria y ahora, también la judicial, están conduciendo al país a "una situación de decadencia en lo que a lo máximo que llega es a imaginar cómo sobrevivir al día siguiente", ha apuntado.

Ha indicado que apuesta por un modelo de país que genere riqueza teniendo como objetivo solucionar los retos principales que tiene la economía y que pasan por incrementar la productividad, disminuir el "insoportable" absentismo laboral y buscar una forma de conciliación negociada.

Feijóo achaca a Sánchez las "imparables" subidas fiscal, que hasta el momento ha supuesto 81 subidas de impuestos, cotizaciones, el aumento de la deuda -425.000 millones- y la inyección de los fondos europeos, "y ni así" ha sido capaz de cuadrar las cuentas. "La única alternativa que ofrece es seguir exprimiendo a los españoles para pagar sus excesos y desaciertos", ha apuntado.

Por ello se ha mostrado "radicalmente en contra de reponer los impuestos de sucesiones y donaciones", se ha rebelado contra la "desesperanza" y se ha comprometido a ser un presidente que ayude a generar riqueza construyendo un futuro de esperanzas y oportunidades. "No me resigno a que más de un cuarto de la población española viva en riesgo de pobreza ni acepto que la mayoría de españoles no tenga hijos porque no puede permitírselo", ha sentenciado.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno inmerso en "escándalos que sobresaltan", abandonar lo "importante", mientras la renta disponible real de las familias sigue estancada, el precio de la cesta de la compra ha subido un 34%, mucho más que los salarios, la población española está cada vez más empobrecida y el acceso a la vivienda se ha convertido en un lujo, inaccesible para muchos jóvenes.

Además, Feijóo ha alertado de que sacar adelante cualquier proyecto cada día cuesta más. "El Plan de Consolidación Fiscal se apoya de nuevo en subidas de impuestos millonarias, 4.500 el próximo ejercicio", ha apuntado. "Yo no me conformo con ver la decadencia de mi país, ni la economía, ni la sociedad, ni la institucional".