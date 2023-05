Feijóo se compromete a reformar la malversación tras el cambio de Sánchez: "¿Por qué nos miente tanto?"

Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que va a derogar el "sanchismo" y, poco a poco, va concretando con contenido qué alcance va a tener. De entrada, ya ha conseguido imponer su reforma para corregir los efectos indeseados de la Ley del "sí es sí" impulsada por el Gobierno, que ha terminado rebajando penas a centenares de agresores sexuales. Ahora, tras el toque de atención de la Unión Europea, ha tendido la mano al Gobierno para que rectifique y contrarreforme el delito de malversación, después de rebajar las penas por este delito para beneficiar a los líderes políticos condenados por el "procés". En todo caso, Feijóo, en un acto este viernes con Juan José Imbroda, candidato del PP en la ciudad de Melilla, ha avisado que si Sánchez no se aviene a hacerlo, los populares reformarán la malversación cuando lleguen al Gobierno.

Feijóo ha usado ese nuevo tropiezo jurídico de Sánchez con la malversación para acusarle de falta de credibilidad. "Nos dijo que no pactaría con Bildu, nos dijo que ERC no conseguiría nada, que volvería a tipificar el delito de referéndum, que haría ejecutar las penas de prisión a los líderes del 'procés' y que no tocaría el delito de malversación", ha señalado. "¿Por que nos miente tanto?", ha preguntado. Tal y como ha quedado reflejado en este acto de precampaña en Melilla, el líder popular tiene previsto explotar las dos principales debilidades de Sánchez de cara a este ciclo electoral: la falta de credibilidad, que ha ido cultivando a base de compromisos incumplidos y de hacer todo lo contrario a lo que prometió; y, la gestión económica, que los populares ponen en cuestión.

El líder popular ha acusado a Sánchez de mentir, pero también de estar "lejos de la realidad" porque "están obsesionados" con convencer de que España se halla en una buena situación económica y social, cuando Feijóo considera que no es así. En este sentido, ha dado datos: "Uno de cada cuatro parados en la eurozona son españoles y las mujeres españolas son el segundo colectivo con más paro de todas las mujeres de la UE; de todos los países de la OCDE, donde más ha bajado la renta disponible es en España". "No se puede presumir ni se puede presumir de gestión endeudando a tu país más que a ningún otro gobierno, 1,5 billones de euros de deuda. Asi gobierna hasta el PSOE, dejando todo a deber, dejando pufos en todos los lugares", ha agregado Feijóo.

En lo social, Feijóo ha reprochado que en el Gobierno "presumen de feminismo y aprobaron el sí es sí", que beneficiado a agresores sexuales; "presumen de demócratas y llevan cinco años intentando deteriorar el prestigio de todas las instituciones del Estado"; y, "presumen de ayudar a las clases más modestas y medias y nunca en España se pagaron tantos impuestos como ahora".