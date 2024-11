Feijóo deja caer que Sánchez busca mantenerse en el poder para estar "aforado"

De forma directa y sin ambages, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "despreciar" a España y tener "un único proyecto: su supervivencia política". El jefe de la oposición ha calificado este primer año de legislatura como un "inmenso error", que comenzó "con una amnistía, siguió con la parálisis, y tenemos una agenda de corrupción.... con su esposa, Ábalos, Koldo, Yolanda Díaz y todo esto pues, lógicamente, no puedes cortarlo".

Así se ha manifestado Feijóo este martes en "Herrera en Cope", donde ha señalado que vivimos una "agonía legislativa y judicial". A su juicio, "el Gobierno depende de una serie de personas que están en la cárcel. Estamos rodeados, en un año agónico, de escándalos". Sobre la continuidad de la legislatura, el líder popular considera que a Sánchez "no le va a sacar nadie" de La Moncloa. "El proyecto de Sánchez no es gobernar, es estar en el Gobierno. Sánchez, sin estar aforado y con su mujer, que tiene que ir a Plaza de Castilla. Con su hermano, que está en un juzgado de Badajoz. Con el fiscal general del Estado, que aquel que tiene que investigar los delitos de los ciudadanos está siendo investigado por el Supremo, digo que todo lo que está ocurriendo en nuestro país si no nos lo cuentan, no nos lo creemos".

Cambios en el Ejecutivo de Mazón

Feijóo ha aplaudido el nuevo cambio en el Ejecutivo de Carlos Mazón, que ha nombrado al teniente general Francisco José Gan Pampols como vicepresidente para la Recuperación en Valencia. En este punto, ha manifestado que antes que se reuniese el Gobierno en lo que llamó el comité de crisis, hizo un Consejo de Ministros, "no sabemos de qué hablaron (...)".

Sobre este nombramiento, Feijóo asegura que es una persona acreditada y "un militar de prestigio que viene a intentar la recuperación, coordinando una serie de secretarios de otras Consellerias. Le agradecemos este paso en favor de la recuperación y creo que es un acierto. Conoce bien el Estado, no tiene más objetivos que acertar. No viene a hacer política, viene a reconstruir".

"El Gobierno se esconde"

En todo momento, el líder del PP ha defendido que Mazón haya dado la cara frente a un Gobierno, el de Sánchez, que "se esconde". Así, destacó que compareciese en el Parlamento, mientras la vicepresidenta Teresa Ribera va a comparecer mañana porque se lo han exigido sus colegas europeos. "El señor Mazón ha hecho una reestructuración de su Gobierno. Hay, por tanto, algunas diferencias importantes", ha matizado Feijóo.

El líder popular ha defendido a Mazón y ha insistido en que cuando las informaciones "no dependen de tu Gobierno. Los dos organismos que tenían la responsabilidad y de dar información dependen de la vicepresidencia de Ribera. Cuando alguno de ellos, como la Confederación Hidrológica, deja de informar durante dos horas del Barranco del Poyo, es evidente que hay dificultad para tomar decisiones correctas".

El Gobierno, insiste, "no declara la emergencia nacional cuando hay riesgo de que la presa se puede romper y responsabiliza a un gobierno autonómico que no tiene competencias para gestionar una emergencia nacional". En este sentido, indica que ninguna comunidad autónoma "está preparada para una emergencia nacional y no es una cuestión voluntaria del Gobierno. El Ejecutivo, en este caso, lo que ha hecho es no asumir sus responsabilidades. No ponerse al mando. Y dejar solo a la gente como lo ha hecho normalmente cuando hay un problema en España".

Sin embargo, asegura, lo primordial ahora "es la recuperación de las zonas afectadas y reparar todos los daños producidos; acompañando siempre a las víctimas".