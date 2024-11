Feijóo explicará a Sánchez cómo habría actuado él ante la Dana y le reprochará que esté más centrado en su "supervivencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta mañana a un pleno muy difícil. No contará ni con el apoyo de sus socios, y mucho menos de la oposición, a la hora de explicar la gestión del Gobierno ante la catástrofe generada por la Dana en octubre. Además de llegar al Congreso un mes tarde, lo hace en un momento de máxima debilidad. Las sospechas por corrupción que podrían salpicar ya a algunos dirigentes del PSOE y a ministros del Gobierno, centrarán buena parte del pleno de este miércoles.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, redoblará la presión sobre el Gobierno y redoblará su estrategia de erosión sobre los socialistas. A la tensión parlamentaria que los grupos parlamentarios están ejerciendo exigiendo sus explicaciones por la presunta corrupción de su partido, su dimisión y la comparecencia de ministros implicados, el líder popular tratará de poner "frente al espejo" a Sánchez al llegar su comparecencia después de que el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, apuntara a Sánchez, a su partido y a su Gobierno, aunque, explican en el PP, lo "prioritario será hablar de la riada".

En cuanto a la Dana, el presidente popular afeará a Sánchez que acuda al Congreso de los Diputados para rendir cuentas "un mes tarde". Reprochará, además, que sus explicaciones lleguen cuando el quiere, "escogiendo la temática y con tiempo ilimitado frente al resto de dirigentes políticos". Y es que, los partidos cuentan conn 15 minutos para intervenir, y con otros cinco a modo de réplica. El presidente del PP aprovechará para explicar cuál habría sido su respuesta si él hubiese sido presidente del Gobierno cuando sucedió la dana, con el objetivo de tratar de retratar a Sánchez, al que acusará de sentarse a esperar a que le pidiese la Generalitat valenciana más recursos. "Esperamos que indique qué le llevó a decir que “si necesitan más recursos, que los pidan”, explican fuentes populares. Aseguran en su entorno que si Feijóo hubiese sido presidente, no habría esperado a que "le pidiesen ayuda", sino que habría "encarado su responsabilidad declarando la situación de emergencia nacional desde el principio". Reprochará Feijóo que eso es lo que haría "un Gobierno preocupado por el bienestar de los ciudadanos y no por su supervivencia".

En el PP, en cuanto a la gestión de Sánchez, esperan que explique por qué prefirió "marcharse" cuando los Reyes acompañaban al pueblo de Paiporta y recibieron los abucheos y bolas de barro, al estar acompañados por el presidente del Gobierno y también del de la Generalitat, como quedó reflejado en una visita posterior, donde los Reyes no sufrieron altercados. Feijóo reprochará a Sánchez que no haya ejercido el "liderazgo nacional" que le correspondía. "Decidió renunciar a sus competencias y desplazar las culpas", reflexionan. Feijóo hará ver a Sánchez que "no se pueden buscar victorias políticas en tragedias humanas".