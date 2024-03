Feijóo insiste en pedir explicaciones a Sánchez por el "caso Koldo": "Si no tiene nada que ocultar, ¿cuál es el problema?"

Alberto Núñez Feijóo no está dispuesto a dar ni un respiro a Pedro Sánchez por el "caso Koldo", una presunta trama de corrupción que ha implicado a gente muy cercana al presidente del Gobierno. De momento, Sánchez ha guardado más silencios que las explicaciones que ha dado y eso hace que el líder del PP redoble la presión. "Si no tiene nada que ocultar, ¿cuál es el problema?", ha preguntado Feijóo en un acto en Bilbao para presentar al candidato del PP en las elecciones vascas Javier de Andrés. Feijóo ha reiterado su petición de que Sánchez dé explicaciones por el "caso Koldo".

"Pedimos explicaciones y queremos saber todo lo que ha ocurrido en el Gobierno, en el partido y en su casa", ha señalado Feijóo, sobre Sánchez. "Tenemos derecho a saberlo", ha añadido. "Primero abandone la huida hacia adelante. Salga del búnker, dé la cara y concrete explicaciones. No tape más. Los españoles tenemos derecho a que nos aclare qué ha ocurrido en el partido, en el gobierno y en su casa", ha resumido Feijóo, quien ha ironizado sobre el volumen de información que está generando el "caso Koldo" porque "cada hora aparece una novedad". "Y habrá nuevos sospechosos, nuevos sospechosos, nuevos indicios, hechos constatados. Es imposible seguirlo todo", ha augurado.

Feijóo también ha reprochado que haya implicados que sigan en sus cargos, como algunos responsables del ministerio de Transportes que mantuvieron reuniones con algunos imputados en la trama. "No es que tengamos un Gobierno débil y dividido. Es que tenemos a un presidente y a un Gobierno en descomposición. De él ya no se puede esperar ninguna verdad porque su carrera la ha sentado en un conjunto de mentiras. Hace tiempo que no se puede esperar disculpas porque su arrogancia impide disculparse", ha señalado Feijóo.