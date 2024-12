Feijóo insta a activar el "modo Navidad" y no hablar de política en 48 horas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado las fiestas con un vídeo en el que desea a todos una "feliz Navidad" y un "feliz futuro".

En el vídeo que ha compartido en sus redes sociales asegura que es un mensaje "(casi) nada político" en el que insta a los españoles a tener al menos 48 horas de una "fiesta en paz". Para ello anima a todos a activar el que ha denominado como "modo Navidad".

En una voz en off donde se pueden ver imágenes de familias, niños, celebraciones, recuerda el PP que las navidades comienzan siempre por "una noche de paz" por lo insta a que durante el 24 y 25 de diciembre "intentaremos no hablar de política", aunque sabe que será difícil. Desean a todos que pasen "los mejores días al lado de los suyos, disfrutando con los que les hacen felices y recordando a los que no están", en alusión a la familia y los amigos.