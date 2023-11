Feijóo llama a la movilización contra la ley de amnistía el próximo 12 de noviembre en toda España

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este lunes, a la Junta Directiva Nacional de su partido, el máximo órgano entre congresos, para rearmar su oposición ante Pedro Sánchez, que ultima su pacto con Junts para lograr ser investido presidente.

Los barones del PP y los dirigentes de la formación acudieron a la sede nacional, donde Feijóo ha pronunciado un discurso en abierto tras reunir este domingo en la ciudad de Valencia a 20.000 personas, según los organizadores, en un acto en contra la de la amnistía del "procés" y a favor de la igualdad entre los españoles.

Tras un fin de semana marcado por las protestas contra los pactos de Sánchez, Feijóo ha vuelto a fijar la posición del PP en contra de las "cesiones" al independentismo catalán, poniendo el foco también en la quita de 15.000 millones de euros de deuda catalana.

El recurso ante la Justicia es una de las bazas con las que cuenta el PP, que ha anunciado que empleará todos los instrumentos a su alcance para oponerse a la amnistía o al desigual reparto de los recursos públicos.

Movilizaciones

Feijóo, ha anunciado que estarán el próximo día 12 de noviembre, a las 12.00 en las plazas de las capitales de provincia de toda España para expresar su rechazo a la Ley de Amnistía. Según ha recalcado, no les van a "callar" ni "amedrentar" ante las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas para ser investido presidente del Gobierno. "Sánchez y sus socios están perpetrando el mayor ataque al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles y a las instituciones. Y pretenden que nos callemos. Y pretenden que traguemos", ha proclamado Feijóo en su intervención.

Dicho esto, ha dejado claro que no les van a callar y saldrán a la calle. "Vamos a responder con más unión a la unión mayoritaria de la sociedad española. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días", ha avisado.

El líder del PP ha indicado que "haya Gobierno o no", seguirá "una España unida ante todos los atropellos de Sánchez". "Podrá intentar mercadear con todas las instituciones y con todo el dinero de los españoles, pero nunca podrá comprar la libertad, la dignidad y nunca podrá comprar a la sociedad española", ha enfatizado.

Feijóo también ha garantizado que el PP estará presente en la manifestación que ha convocado Sociedad Civil Catalana en Madrid el próximo 18 de noviembre.

El líder de los populares ha advertido de que el socialismo y los independentistas, "quieren dividirnos en dos bloques que no existen en la sociedad, tratando de crear un enfrentamiento entre españoles que no existe". Por ello, pidió "estar unidos y defender a nuestros compatriotas catalanes" a los que dijo, "pretenden utilizar como escudo para sus desmanes" porque, aseguró que ni los independentistas ni el PSOE buscan la mejora de ningún servicio público, y tampoco en Cataluña: "Unos quieren el vaciado de Estado en Cataluña y otros sus votos. Buscan cobrarse el peaje de la humillación de España y Sánchez está dispuesto a pagar con el dinero de los españoles su presidencia del Gobierno". Feijóo garantizó que desde el PP no lo van a permitir. "Hay una élite privilegiada que no cumple las leyes y otra parte que pedimos que España siga siendo un Estado de derecho donde las leyes se cumplen, para todos".