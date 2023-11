Feijóo en Valencia: "Vamos a recomponer la historia de nuestro país en las urnas"

Cientos de miles de personas se han concentrado hoy a mediodía en la emblemática Plaça dels Furs de la ciudad de Valencia, frente a las no menos representativas Torres de Serranos, para decir "no" a la Amnistía para los presos políticos que el PSOE ha prometido a los independentistas catalanes a cambio del voto a favor a su investidura. El PP ya concentró el pasado domingo a 20.000 personas en Málaga con el mismo motivo, y asegura que el de hoy no será el último acto que celebre para impedir que Sánchez cumpla su objetivo.

Durante el acto, que se ha celebrado bajo un agradable sol otoñal y ya sin apenas viento tras la borrasca de estos días, el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "deberá responder no solo ante el PP y la historia, sino también ante las urnas, y entonces volveremos a recomponer la historia de nuestro país, y volveremos a decir que el paréntesis de Pedro Sánchez lo ha parado el pueblo español".

Ha insitido en que su partido defenderá la "igualdad, la libertad y la democracia" en todas las calles de España, en los ayuntamientos y autonomías en los que gobiernan, y en los que no, lo harán en el Senado y en las instituciones europeas. "Esto es un disparate democrático", ha asegurado Feijóoo, quien ha sido aclamado por los asistentes en diversos momentos de su parlamento. El líder popular ha asegurado que "nunca en 45 años ha sido tan necesario como ahora defender la democracia".

Además, se ha preguntado "si no hay ningún socialista que no cobre la nómina del PSOE" y ha pedido a todos aquellos miembros de este partido que no estén de acuerdo con Pedro Sánchez "que lo demuestren con hechos, porque si no dicen nada, es la nada".

"Lo vamos a defender desde todas las instancias judiciales, desde todas las instituciones europeas y, mientras sigan de la mano de la mentira, la desigualdad y el privilegio, nos van a tener enfrente".

Por su parte, el presidente de la Generalitat valenciana y del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que "hemos visto durante estos años el mayor ataque al Estado de derecho y a España", con "indultos, la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación". Todo eso, ha dicho, ocurría "ocurría mientras se intervenían las principales instituciones del Estado, tribunales, el CIS, la Fiscalía, los cimientos de nuestro Estado y, a la vez, aquí en la Comunitat Valenciana se nos ninguneaba". El presidente ha explicado que, cuando pensaba que ya estaba todo hecho, "se humilla a España, a la ley, se humilla a la Constitucion, y se busca humillar al rey", tras lo que ha proclamado "Viva España, viva la Constitución y viva el Rey".

Ha indicado que "con esta amnistía que ya nos telegrafían sin ningún rubor no solo se perdona sino que se pide perdón a los que han humillado a España y al rey, y no lo vamos a tolerar, no lo haremos jamás".

Por último, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha acusado a los socialistas de haberse "arrodillado ante el sanchismo" y haber "comprado la Moncloa". Catalá, quien ha empezado lanzando un mensaje alto y claro: "¡No en nuestro nombre!", ha asegurado que la Comunitat Valenciana y Valencia "seguirá sindo doblemente leal a España, nos unimos a las voces de todas las ciudades de España que dicen que no lo vamos a tolerar".