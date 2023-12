Feijóo, en la manifestación contra la moción PSN-Bildu: "Sería incapaz de darle la alcaldía a un partido que ha asesinado a mis compañeros"

Pamplona reaccionará hoy expresando su censura a la moción de censura anunciada por PSN y Bildu contra la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ibarrola, de UPN. El partido convocó dos manifestaciones para este mes en señal de repulsa. La primera de estas acciones ha tenido lugar este domingo en la plaza Consistorial de Pamplona.

Bajo el lema "Pamplona no se vende", el líder del PP ha acudido a la manifestación en contra de que el PSN entregue el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu y en declaraciones a los medios de comunicación ha expresado que es "una obligación" estar en Pamplona "porque para el PP no tiene ningún sentido después de luchar durante 50 años contra el terrorismo y formaciones que no condenan el terrorismo, que lo hayamos destruido entregando la alcaldía a un partido que sigue sin condenar el terrorismo y lleva asesinos en sus listas".

El presidente del PP ha censurado que es un problema de "dignidad, de democracia y de moralidad" y ha vuelto a denunciar que se trata de un pacto "encapuchado" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Bildu. "Se nos ocultó" pero "ya sabemos cuál es la primera factura y la última mentira". A su juicio, la primera factura es "entregar Pamplona a Bildu" y la mentira de Sánchez "es negar e insistir que nunca pactaría con Bildu".

Feijóo ha censurado que el PSOE quiere "indignidad y olvido" y frente a eso, los populares "dignidad y memoria". El líder de los populares ha tachado de "falsedad" el hecho de que los socialistas aseguren que Pamplona va a tener una "alcaldía progresista". Según ha criticado, lo que tendrá es una "alcaldía reaccionaria". Por tanto, para los populares es una "indignidad decir que España va a ganar una alcaldía progresista" y ha aventurado que lo que va a perder el PSOE es "su dignidad y memoria". Además, ha reconocido que, frente a Sánchez, él sería "incapaz" de darle la alcaldía a "un partido que ha asesinado a mis compañeros".

Antes de que comenzara la manifestación en Pamplona, el presidente del PP ha asegurado que su partido no acepta que en Pamplona "gobiernen quienes no han condenado los 23 atentados de ETA en esta ciudad".