Feijóo pide ayuda a Europa para conocer "la verdad" sobre el apagón: "Todo se sabrá"

El PP teme que el Gobierno está ocultando información sobre las causas que han producido el apagón en España y que también ha afectado a países como Francia o Portugal. Es la sensación con la que ayer se quedó Alberto Núñez Feijóo, a pesar de haber conversado por teléfono con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una charla que tuvo lugar 30 horas después de que España se quedara a oscuras, lo que también denota la falta de voluntad del Ejecutivo por implicar en la respuesta a al principal partido de España. Sin embargo, Feijóo no saca conclusiones de la charla con el Gobierno, ni tampoco conclusiones sobre los motivos que propiciaron la mayor de las crisis energéticas en los últimos años.

El PP ve «anómalo» que el Ejecutivo todavía no comunique las razones de por qué España se mantuvo doce horas sin luz. El presidente del Gobierno, de hecho, adelantó que pueden pasar semanas hasta conocer las causas concretas. Algo que para los populares no es creíble. «O el Gobierno oculta información a la ciudadanía sobre las causas o todavía no las sabe, lo que para el PP es «muy grave», analizan en el entorno de Feijóo. El PP sitúa toda la responsabilidad en el Gobierno de España, sobre todo después de haber mantenido conversaciones con líderes internacionales durante las últimas horas y tras que el primer ministro luso, Luis Montenegro, le confirmara –antes que el Gobierno– que el origen del apagón era España. Los populares se quejan, de hecho, de haber recibido más información sobre lo sucedido «desde fuera que desde casa».

Sin información clarificadora

Génova da por hecho que no se conocerá toda la verdad por parte del Gobierno español y es por eso que quisieron lanzar un grito de ayuda a Europa. Y el escenario era el más preciso. El PP europeo, el partido con más influencia en Europa, se concentraba esta semana en la Comunidad Valenciana. Ante su familia europea, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se quejó de que la información que ofrece el Gobierno de España no es «ni clarificadora, ni contrastada». Es por eso que pidió ayuda a las autoridades europeas para saber la verdad. Es decir, el PP está pidiendo a la UE que investigue las causas del apagón. «La participación independiente de las autoridades europeas será clave para saber la verdad», advirtió en el plenario del Congreso del PP europeo, totalmente empañado por las consecuencias de la emergencia española.

Para el PP la colaboración de Europa es necesaria porque España es la cuarta economía de Europa. Ello, además, en un momento «crítico para la UE y para el continente» –marcado por la guerra en Ucrania–. Feijóo está convencido que, con esa colaboración europea, Sánchez sentirá la presión de dar explicaciones. De hecho, cree que el Gobierno no solo le debe las respuestas a los ciudadanos españoles sino «a toda Europa». Es más, «saldrán a la luz» las vulnerabilidades que «sí o sí» debe combatir e país para que no vuelva a colapsar.

El PP de momento se encuentra en la fase del análisis de la situación, donde todas las teorías están abiertas, hasta tal punto que el propio Feijóo quiso advertir de que las «vulnerabilidad» de España derivada del apagón. «Todo se sabrá», aseguró.

Sin embargo, el PP todavía no quiere adelantar los pasos que seguirá. Esto es, solicitar una investigación en el Parlamento o iniciativas legislativas. Sí refuerzan su apuesta por prorrogar la vida útil de las nucleares, clave para los populares en la solución de la crisis.