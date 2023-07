Feijóo promete "lealtad" al Gobierno para que la presidencia española de la UE sea un "éxito"

Este sábado España acoge la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Un semestre que se inaugura con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a Ucrania para mostrar su apoyo al presidente del país, Volodimir Zelenski.

La presidencia española del Consejo de la Unión Europea coincidirá de lleno con las elecciones generales en España y si en las urnas se produce un cambio de Gobierno, el Partido Popular ya se encuentra preparado para asumir esa responsabilidad. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ya ha diseñado un "gobierno en la sombra" con exministros de primera línea para tomar las riendas de la presidencia rotatoria.

Hoy, primer dia de la presidencia española, el presidente del PP ha querido mostrar su "lealtad" y "compromiso" con la UE. A través de sus redes sociales ha asegurado que "Europa es un proyecto que nos involucra a todos". "Toda mi lealtad y compromiso para que este semestre de la Presidencia española del Consejo de la UE sea un éxito de país", ha reafirmado.

Esta semana, el líder de la oposición desveló su grupo de asesores formado por ex ministros, embajadores, eurodiputados, catedráticos y un ex comisario para asumir el control de la presidencia desde el primer día si llega al Gobierno. De esta manera asegura la continuidad de la presidencia europea si tras las elecciones generales del 23 de julio, el PP consigue gobernar. En el equipo están Miguel Arias Cañete, comisario de Medioambiente en la pasada legislatura europea; Ana Palacio, José Manuel García-Margallo e Íñigo Méndez de Vigo. Los diplomáticos Ramón Gil-Casares, Ildefonso Castro o Pablo García-Berdoy y Nicolás Pascual de la Parte, que estuvieron ambos en Bruselas como embajador representante permanente y embajador Cops en la pasada legislatura también. Javier Rupérez, ex embajador ante la OTAN, de Estados Unidos, y ex diputado secuestrado por ETA. José María Robles Fraga, exembajador en Rusia, Pakistán y Lituania. O José María de Areilza, profesor de Derecho de la Unión Europea en Esade y miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también ha expresado su compromiso con la Unión Europea en sus redes sociales. "Hoy España asume la presidencia semestral del Consejo. Trabajaremos para seguir ampliando el Pilar Social y el Pacto Verde como políticas estructurales de la próxima década para Europa. ¡Europa necesita una España progresista!"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado el turno rotatorio de presidencia del Consejoa en Kiev. Desde allí ha asegurado que trasladará al Gobierno de Zelensky "toda la solidaridad europea". "Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa", ha asegurado.