Feijóo en LA RAZÓN: «Estamos en manos de un líder que actúa según su ego»

Expectación y aforo completo. Al final de la velada, satisfacción entre los asistentes, que se fueron a su casa con el sabor de haber recordado la figura y trayectoria política y personal de Manuel Fraga. El objeto de la aclamación era el de atender a la obra «Manuel Fraga, una biografía intelectual», de Jesús Trillo-Figueroa.

En la sede de LA RAZÓN se revivió una clase magistral de la política con mayúsculas. Reunidos para acompañar al autor de la obra, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; Federico Trillo-Figueroa, autor del epílogo; Humberto Pére- Tomé, editor de la editorial Sekotia, junto al director de este periódico, Francisco Marhuenda, todos recordaron sus vivencias personales con expresidente de la Xunta de Galicia y fundador del PP.

El actual presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quiso hacer una reivindicación a su legado político y así, destacó que como se suele decir, a Fraga le cabía «el estado en la cabeza», pero quiso completar la frase, asegurando que «lo que le cabía en su alma y corazón no era el estado, era España». Destacó que era un «hombre de estado y líder de partido» y que hoy su obra «sigue en pie» al beber el PP de sus tesis. Ante esto, lamentó que la izquierda de estado de la transición «está desapareciendo» porque, según Feijóo «estamos en manos de un líder que actúa en función de su ego, de sus intereses», en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su intervención, el presidente popular destacó la trayectoria de su partido a lo largo del tiempo y se mostró satisfecho por ser de todos los partidos de centro derecha española el PP el «único que ha continuado». «Hay partidos que nacían con grandes expectativas, pero que duraron lo que duraron sus líderes», dijo, en referencia a Ciudadanos.

Destacó Feijóo sobre Fraga que fuese un absoluto «defensor de la nación», y le agradeció que por su gestión «España tiene un gran partido», que es el PP. También le sirvió sus referencias a Fraga para comparar su gestión con el momento político convulso que atraviesa España a causa de la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez por sus pactos imposibles con los independentistas. «Un país no puede gobernarse con quienes quieren que fracase España, no puede gobernarse secuestrado por minorías con intereses contrapuestos» censuró. Según Feijóo «hoy en España no se gobierna, sino se está en el poder». Así, también denunció el «ridículo institucional que hace un día sí y un día no el Gobierno con sus aliados en el Congreso». Lo dice justo en la semana en la que ha quedado de manifiesto la incapacidad del Ejecutivo para ahormar su mayoría con la negociación para sacar adelante la reforma fiscal.

El líder de los populares, pidió «cambiarlo» para devolver a España una política «que se haga cargo de las necesidades de los ciudadanos» y recupere la «credibilidad en las instituciones». Así, destacó que Fraga «nunca entendió la política como una aventura personal, nunca entendió la política para colmar su vanidad, sino como servicio a su país».

En su discurso, Feijóo recordó algunas de sus vivencias junto a Fraga en su etapa como vicepresidente de la Xunta liderada en 2004 por Fraga o, anteriormente, como consejero de Política Territorial de la Xunta, entre otros. Entre ellos, como ya Feijóo como presidente de la Xunta recibe en su despacho a Fraga y éste le pregunta si le iba a proponer como «senador por designación autonómica», a lo que Feijóo le respondía. «Presidente, usted será senador el tiempo que quiera». Así, quería señalar el presidente del PP la «humildad» de Fraga.

En la presentación del libro también participó el propio autor del libro, el cuál destacó de Fraga que era un «hombre de principios, de valores» y destacó como su mayor logro político ser el responsable de «unir a todo el centro derecha». «Frente a la actitud de arrogancia de entones, Fraga era una persona muy humilde», aseguró, para después asegurar que Fraga pensaba que la política era la «actividad más digna a la que uno podía dedicarse». Fraga, «la dignidad de la política» es uno de los capítulos que dedica Trillo a hablar sobre el nivel profesional del político gallego. Distinguía con cautela entre los «políticos profesionales y los hombres de Estado». Los primeros, solo buscaban «conservarse en el poder» y el hombre de Estado es quien cree que «a través de la política pueden hacerse muchas cosas».

Por otro lado, el exministro de Defensa Federico Trillo, destacó la «política con mayúsculas» que ejercía Fraga y la comparó con la actual «Hablar de ideas, de políticas, es insólito ahora», lamentó. Puso en valor la «coherencia personal» del político y le nombró como «inventor del centro en España». De ahí, asegura, «no se movió nunca». Por último, el editor del libro, Humberto Pérez-Tomé quiso reivindicar la figura del político gallego puesto que «nunca ha sido tan necesario como ahora, cuando las ideas corren tan desbocadas».