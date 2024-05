Feijóo responde a Sánchez: "Su mayor logro en la prensa internacional es la corrupción"

Alberto Núñez Feijóo no está dispuesto a dejar pasar por alto la presunta trama de corrupción que rodea a Pedro Sánchez con el "caso Koldo" y las diligencias abiertas sobre su mujer, Begoña Gómez. En este sentido, el líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de "tapar sus problemas" con la "mezcla" de sus casos de corrupción con la "trágica situación que se vive en Oriente Medio" y ha ironizado sobre su capacidad diplomática. "Su mayor logro en la prensa internacional es la corrupción. La corrupción es lo que exporta de España", ha señalado el líder del PP en el Congreso tras la comparecencia de Sánchez para abordar asuntos internacionales, con el anuncio del reconocimiento del Estado palestino, y los presuntos casos de corrupción.

"Su comparecencia de hoy lo mezcla todo para no dar explicaciones de nada", ha añadido Feijóo, quien ha lanzado varias preguntas a Sánchez sobre "los casos de corrupción que afectan a su partido, su gobierno y su casa". Feijóo ha recordado cómo importantes medios de comunicación internacional se han hecho eco de los presuntos casos de corrupción que afectan a Sánchez y que le llevaron a tomarse cinco días de reflexión. "Señor Sánchez, no se fue de retiro a pensar si merecía ser presidente, se fue a pensar cómo afrontar el lío judicial", ha señalado, en referencia a las investigaciones que hay abiertas en "varias instancias judiciales en España y en la Fiscalía europea". "Cuanto más tiempo sin dar la información que piden los ciudadanos por la corrupción que le acecha, más evidente hace usted que quiere ocultarla", ha añadido.

El líder del PP considera que "no es normal" que la "política exterior se decida a espaldas de este hemiciclo", en referencia al anuncio del reconocimiento del Estado palestino; que las relaciones exteriores se basen en el "insulto", en referencia al cruce de declaraciones con Argentina que ha conducido a una crisis diplomática; que la política interior se "decida en el extranjero con un mediador salvadoreño", en referencia a la mediación en las negociaciones entre Junts y el PSOE; que "altos cargos en activo del Gobierno se vean envueltos en casos de corrupción y aquí no pase nada"; que en la Moncloa haya "interés en que determinadas empresas se lleven concursos públicos", en referencia a las cartas de recomendación de Begoña Gómez para adjudicar ayudas a empresas afines; o, que el "país se parece cinco días a la espera del humor con el que se levante el presidente".

Feijóo ha hecho una larga lista de reproches y, además, ha asegurado que la "gente está harta" de un Gobierno "egoísta, radical y de tono pendenciero". El líder del PP ha reivindicado que su partido está ocupando el centro y está logrando transvase de votantes del PSOE por la deriva de Sánchez. "Usted ve un logro en subir en el País Vasco a costa de Podemos y de humillar al PNV ante Bildu. Y de subir en Cataluña a costa de Esquerra. Bueno, yo veo un logro subir a costa de usted. Su gran negocio es sacar rédito a los naufragios de los partidos de los que vive. El mío es ocupar la centralidad", ha señalado.

Pero a lo que más tiempo ha dedicado Feijóo ha sido q tratar de preguntar a Sánchez por los casos de corrupción y ha advertido: "Ha preferido no responder a las dudas planteadas. O lo hace hoy en el Congreso o lo hará en el Senado". "Con todo lo que sabemos y queda por salir, no vaya de víctima. Vaya de presidente, dé las explicaciones", ha añadido. "¿Le consta si su mujer tiene condición de investigada? ¿Usted sabía si su mujer recomendaba a empresas contratistas de su Gobierno?", ha preguntado Feijóo.

Sobre política exterior, el líder del PP ha reprochado que el Gobierno "haya empezado solo el conflicto con Argentina" y ha recordado que no ha abierto ningún tipo de crisis con otros países o actores que han atacado a España, citando al "presidente de México que atacó al Rey", a Marruecos que dice que "Ceuta y Melilla no son españolas" o Puigdemont, que acusa a la Justicia de "corrupta". "Si son cercanos, tienen carta blanca y si no, no", ha aseverado. Además, Feijóo ha recriminado a Sánchez y María Jesús Montero de haber mentido sobre su pareja y acusaron a Isabel Díaz Ayuso de "corrupta" y todavía "no han pedido disculpas".

Finalmente, sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, Feijóo ha replicado que Sánchez saca esta cuestión ahora "para hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE" y le ha pedido que "no utilice este asunto a la ligera". "Lo hago, en primer lugar, con la autoridad de haber sido mucho más leal en política exterior que cualquiera de sus socios. Y lo hago, en segundo lugar, con el aval de las entidades que trabajan sobre el terreno, con las que me reuní hace apenas unos días y concretamos realmente lo prioritario", ha señalado y ha planteado que la "prioridad es entregar los rehenes, el alto al fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada". "Y una vez conseguido esto, entonces hablemos de una solución de paz y convivencia duradera, de dos Estados democráticos, y liberar a Palestina de Hamás", ha zanjado Feijóo.