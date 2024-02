Feijóo a Sánchez sobre el "caso Koldo": "Está claro que usted lo sabía"

El PP ha aprovechado la sesión de control de este miércoles para apretar las tuercas al Gobierno tras el "caso Koldo", una presunta trama de corrupción nacida en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. En este sentido, Alberto Núñez Feijóo ha sido el primero en tomar la palabra y mantener un "cara a cara" con Pedro Sánchez, a quien ha preguntado "cuál de todas las respuestas" que va a dar Ábalos en las entrevistas que va a dar teme el presidente del Gobierno. "Sin rodeos. Está claro que usted lo sabía y lo tapó", ha sentenciado Feijóo.

"Se lo digo en nombre de un país consciente, por la información que tenemos, que usted lo sabía al menos desde hace más de tres años", ha señalado el presidente del PP, quien ha argumentado que Sánchez cesó a Ábalos por lo que "le dijeron que sucedía en el Ministerio", pero a la vez le "aforó" al dar un escaño en el Congreso por lo que "pasaba en su partido". "Aquí no nos engañe, su secretario de organización no le servirá de cortafuego. Esta trama nace en la cabeza de su partido y está instalada en el corazón de su Gobierno. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, le desnuda", ha espetado Feijóo a Sánchez.

En todo caso, Feijóo ha querido evidenciar los vínculos de Sánchez con Koldo García, el hombre que da nombre al presunto caso de corrupción, y el peso que tenía dentro del PSOE. "Usted nos ha querido hacer creer que un personaje de su Manual de Resistencia (libro de Sánchez publicado en 2019), la sombra para todo y ahijado político de Santos Cerdán, no era nadie y actuaba siempre por su cuenta. Deje de insultar la inteligencia de los españoles a todas las horas", ha sentenciado, reprochando que se haya solo solicitado el acta de diputado a Ábalos y no a Santos Cerdán, que es quien conecta a Koldo con la cúpula del partido.

Además, de Feijóo, ha habido más diputados que también han preguntado a ministros por el "caso Koldo". El portavoz Miguel Tellado, quien ha acusado a Sánchez de "salir por piernas" del hemciclo porque está "más interesado en escuchar la entrevista de Ábalos" en Onda Cero, ha definido a Félix Bolaños como ministro de la Presidencia de un Gobierno "cercado por la corrupción política, moral y económica". "Lo que no nos dijeron es que algunos socialistas saldrían más ricos", ha espetado, asegurando que Sánchez "conocía todo hace dos años" cuando cesó a Ábalos y "lejos de poner en conocimiento de la Justicia, se calló".