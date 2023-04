Feijóo tilda la Ley de Vivienda como la "claudicación" del PSOE y advierte de que facilita la okupación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves en Zaragoza que la política de vivienda no es la que Bildu y ERC, que son los que la han pactado, "deban extender" al resto del país porque "no le interesa a un solo ciudadano de Aragón" y supone "la claudicación del PSOE hacia el populismo y el independentismo".

El mismo día en el que ha salido adelante el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que impulsó el Gobierno, Feijóo ha visitado la capital aragonesa, por tercera vez este año en una jornada que le llevará esta tarde a Huesca, para apoyar a los candidatos del PP al gobierno de la comunidad, Jorge Azcón, y del ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca.

Preguntado por los medios sobre su oposición a esta ley, el líder del PP ha insistido en que la norma supone "una intervención en los precios, facilitar la ocupación de viviendas ilegales" y es justamente "lo contrario de abaratar precios e incrementar la oferta en el mercado".

A su juicio, esta ley supondrá "mayor incremento de los precios y menor oferta de vivienda en mercado" y no da respuesta a la okupación ilegal de 50 viviendas diarias que se producen en España. "Populismo, intervención de precios y okupación ilegal de la vivienda no es compatible con lo que piensa la inmensa mayoría de los ciudadanos que están en alquiler, pagando una hipoteca" o que han acabado de pagarla y no quieren que nadie vaya a vivir a sus casas "de forma ilegal".

Previamente Feijóo ha criticado la falta de política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años y después de que se haya lanzado en los últimos días ha hacer anuncios que tildó como el "milagro de los panes y los pisos" y afirmado que el PP "no va a hacer ni una sola si los ayuntamientos no ponen el suelo y las comunidades autónomas no las ejecutan", por lo que ha abogado por "pactar" antes con estas administraciones públicas".

Los populares han lanzado su propio plan de vivienda que constituye el compromiso de Feijóo que aplicará en los primeros cien días que llegue al Gobierno y que apuesta por perseguir la okupación, entre otras.

Doñana

Por otro lado, Feijóo ha defendido el posicionamiento PPE, cuyo presidente, Manfred Weber, ha acusado a la Comisión Europea de "hacerle la campaña" al Gobierno respecto al proyecto de ley andaluz sobre el Parque de Doñana, y se ha reafirmado en que "hay una utilización" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para "hacer campaña". Recordó que el presidente del PP europeo, partido mayoritario del Parlamento, es "una persona que cuando habla es porque entiende que el posicionamiento del PP europeo ha de ser el que es". "Y por tanto -ha agregado- no tengo nada que añadir al posicionamiento del primer partido de Europa y de su presidente, Manfred Weber". Asimismo, destacó que "este gobierno utiliza todos los resortes para hacer campaña", quien ha insistido en que lo dicen "los dos últimos pronunciamientos" de la Junta Electoral Central y "lamentablemente", ha advertido, tendrán que "seguir denunciando al Gobierno por la utilización de las instituciones en la campaña electoral del PSOE y sus socios de Podemos uno y Podemos dos".

Subida de precios

Feijóo visitó junto al candidato a la comunidad de Aragón un mercado y comprobó cómo el presidente del Gobierno estar "machacando" a la clase media mientras sube sus promesas con tanta intensidad como suben los precios y las hipotecas. El presidentes del PP ha reivindicado "que los políticos vuelvan a ser útiles" y se recupere "el consenso" y la "institucionalidad de la política", lo que a su juicio se ha perdido con el Gobierno de España de Pedro Sánchez.

Ha considerado que "hay políticos que suben sus promesas con tanta intensidad como los precios y las hipotecas porque durante cinco años no han tenido tiempo de acreditar lo que han hecho y prometen hacer muchas cosas cuando ya no estén en el Gobierno, pero los ciudadanos se dan cuenta de los políticos que cumplen y los que en cinco años no han cumplido".