Felipe VI y Don Juan Carlos no se ven pese a estar a 15 kilómetros

La agenda oficial de Felipe VI llevó ayer al Monarca a la localidad gallega de La Toja, situada a tan solo unos 15 kilómetros de Sanxenxo, donde el Rey Juan Carlos, su padre, se encuentra desde el lunes procedente de Abu Dabi para participar en las regatas, pero ambos no se reunieron.

Don Juan Carlos había generado ciertas expectativas de que pudiera tener lugar un encuentro entre padre e hijo, dada su proximidad –15 kilómetros– y a tan solo unos minutos en coche, al señalar ayer que «seguramente» se vería con el Rey tras ser preguntado por los periodistas que estuvieron siguiendo todos sus movimientos.

Aunque el reencuentro finalmente no se produjo, Don Felipe y el emérito sí que tendrán ocasión de verse en un mes, ya que está prevista una reunión familiar en el Palacio de El Pardo el 31 de octubre para festejar la jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor.

Aunque ayer no pudo verse con su hijo, Don Juan Carlos sí recibió una visita muy especial, la de su hermana, la Infanta Margarita, junto con los hijos de esta, Alfonso y María Zurita, esta última acompañada a su vez de su hijo Carlos. Además, tanto la Infanta Elena como la Infanta Cristina tiene previsto llegar hoy a Sanxenxo para pasar el fin de semana con su padre y arroparle en la regata.

Don Juan Carlos salió ayer a navegar por la ría de Pontevedra junto a sus familiares. Posteriormente, a su llegada al Real Club Náutico de Sanxenxo, donde almorzó con su hermana y sus sobrinos, el Rey reconoció estar «muy contento» por su visita.

El que fuera Monarca durante casi cuatro décadas permanecerá aún algunos días más en Sanxenxo, ya que tiene previsto participar este fin de semana en la octava regata Rey Juan Carlos I que reunirá a más de 160 barcos.

Por su parte, Don Felipe se desplazó a tierras gallegas para participar como en ocasiones anteriores en la inauguración de un foro, tras lo cual regresó a Madrid, conforme a lo previsto en su agenda oficial, según confirmaron fuentes de Zarzuela.

Felipe VI y el Rey emérito se han visto en tres ocasiones desde que este último se trasladó a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en agosto de 2020, donde ha establecido su residencia. No obstante, aunque Don Juan Carlos se encuentra realizando la que es su cuarta visita a España, solo en la primera, la efectuada en mayo de 2022, hubo un encuentro propiamente dicho en el Palacio de la Zarzuela. En aquella ocasión, más de año y medio después de su marcha al país del Golfo, el emérito visitó la que fuera su residencia durante décadas por espacio de once horas. Entonces, padre e hijo mantuvieron «un amplio tiempo de conversación» que no se quiso cuantificar en el que abordaron «cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española» desde que Don Juan Carlos se trasladó al país del Golfo, en plena polémica aún por las investigaciones judiciales en torno a la persona del antiguo Monarca. Ambos han tenido ocasión de verse otras dos veces más en este tiempo. Así, asistieron hace un año en Londres al funeral de Isabel II, donde el protocolo británico sentó a los eméritos junto a Felipe VI y la Reina Letizia en la Abadía de Westminster.

La última vez que coincidieron fue en enero, cuando ambos asistieron en Atenas al funeral de Constantino de Grecia, hermano de la Reina Sofía. Entonces, la televisión pública griega difundió unas imágenes en las que el Rey daba un afectuoso saludo a su padre y ambos intercambiaban unas palabras.