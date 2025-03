Ferraz «aparca» la expulsión de Ábalos del PSOE

El Gobierno y el PSOE han tratado, desde que estallara el «caso Koldo», de levantar un cortafuegos en torno a la figura de José Luis Ábalos para evitar que las derivadas de la trama que le afectan acaben escalando más allá de la figura del que fuera secretario de Organización del partido y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Ejecutivo. Como muestra de fortaleza y contundencia en su actuación, apenas mediaron cinco días desde que se conocieran las primeras detenciones y el partido actuara contra el otrora hombre fuerte de Pedro Sánchez.

El movimiento se produjo en dos direcciones: a nivel interno, se le abrió un expediente de expulsión del PSOE y, en el plano parlamentario, se le exigió la entrega del acta de diputado. Algo a lo que Ábalos no se avino voluntariamente y que propició que acabara engrosando las filas del Grupo Mixto tras echarle del Grupo Parlamentario Socialista.

Sin embargo, un año después, su salida del PSOE todavía no se ha materializado. La fulminante actuación que se dio en un primer momento ha quedado enterrada en la burocracia con el paso de los meses. A conveniencia, pues no interesa soliviantar más los ánimos de un Ábalos muy desengañado en lo que se refiere a su partido. El citado expediente de expulsión no tiene una resolución tan inmediata como su apertura y en Ferraz se aferran a lo «garantista» del proceso para justificar las dilaciones. Esto, porque el expulsado tiene derecho a presentar alegaciones y Ábalos efectivamente ha decidido dar la batalla.

El que fuera número tres del organigrama socialista está agotando los plazos e incluso ha pedido en dos ocasiones su reingreso en el partido. Las fuentes consultadas niegan que esto vaya a ocurrir, pero no ocultan que el control de los tiempos es clave en la relación que mantienen con el exministro. Pese a que la investigación judicial avanza con indicios muy sólidos contra Ábalos, que permiten ir atornillando los delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal por los que le investiga el Tribunal Supremo, en el PSOE no quieren dar pasos en falso. En el entorno del ex secretario de Organización también interpretan que la expulsión ha quedado «aparcada» a la espera de la evolución judicial.

Si en su día, fuentes socialistas avanzaban que no llegaría como militante al 41º Congreso Federal que se celebró en Sevilla a finales de noviembre del pasado año, un cónclave en el que querían trasladar un mensaje de renovación y rearme político, esta previsión ha quedado superada por el calendario. Y por los cambios de estrategia. En un primer momento, la vocación del partido y del Gobierno era marcar distancias con el que fuera mano derecha de Sánchez, al que llegaron a referirse desde Ferraz como «esa persona».

Pero la evolución de las investigaciones ha hecho que lleguen a integrar un frente común. De iniciar una auditoría en el Ministerio de Transportes para inculparle y destapar sus irregularidades al frente de la cartera se ha pasado a un discurso exculpatorio en el que se hacen investigaciones internas en el sentido contrario, para demostrar que no amañó ningún contrato. Incluso el actual titular del ministerio, Óscar Puente, ha salido públicamente en defensa de su antecesor, en redes sociales e incluso en sede parlamentaria.

Ambas partes reniegan de la eventual existencia de un «pacto de no agresión», pero lo cierto es que se asume que les une un «enemigo común», en este caso, Víctor de Aldama, y que los esfuerzos deben orientarse de manera prioritaria a desmontar sus acusaciones. Y esto porque, pese a que fuentes gubernamentales siguen trasladando una tranquilidad impostada, asegurando que no les preocupa lo que su exministro pueda aportar a la investigación, lo cierto es que Ábalos atesora un gran volumen de información. Está por ver si comprometedora o no para que el caso pueda escalar.

Otras fuentes, tal como publicó este diario, sí se muestran más inquietas, asegurando que el ex secretario de Organización socialista ya ha trasladado a su entorno que «no se comerá esto solo» y que se siente utilizado, como una suerte de «chivo expiatorio». En todo caso, el impacto del caso para la credibilidad del partido es ya un hecho del que se lamentan internamente los cargos consultados, que recuerdan que su causa fundacional fue una moción de censura contra la corrupción. Otros, sin embargo, siguen reivindicando que han cortado toda vinculación con Ábalos para marcar nítidamente las distancias con su figura y las diferencias respecto al PP en cómo se desenvuelven cuando se descubre un caso de este tipo en su filas.