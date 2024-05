El PP citará a Sánchez en el Senado, pero evita concretar si lo hará antes de las elecciones europeas

Alberto Núñez Feijóo ha pedido este miércoles explicaciones a Pedro Sánchez sobre las actividades de su mujer, Begoña Gómez, y la investigación judicial que hay en marcha. El presidente del Gobierno ha comparecido en el Congreso y no solo evitó responder a las preguntas del PP, sino que fue más allá y retó a los populares a citarle en el Senado a él y a su mujer. "Qué me quiere llevar al Senado, encantado. Qué quiere llevar a mi esposa, irá también encantada. No tenemos nada que ocultar", ha afirmado Sánchez. Fuentes de los populares en el Senado han confirmado que van a llamar a Sánchez, aunque sin concretar cuándo, pero todo apunta a que no van a citar a Gómez.

En este sentido, para citar a Sánchez hay dos opciones: o bien en la Comisión de Investigación del "caso Koldo" o bien en un Pleno en el Senado. Si bien, ambas vías abren escenarios distintos: si se cita a Sánchez en la Comisión de Investigación, la comparecencia se puede fijar antes de las elecciones europeas del 9 de junio; si se espera a un Pleno, la capacidad de decisión del presidente del Gobierno es mucho mayor en cuanto a fecha porque puede aducir cuestiones de agenda. La comparecencia en una Comisión de Investigación es una obligación constitucional cuando una persona ha sido citada.

El artículo 2.2. de la Ley de Comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado dice lo siguiente: "La notificación habrá de hacerse con quince días de antelación respecto de la fecha en que haya de comparecer el requerido. Cuando se considere que concurren circunstancias de urgente necesidad, podrá hacerse en un plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días". Por tanto, el PP debería de citar, como muy tarde, el viernes a Sánchez para que pueda dar explicaciones antes del 9J, salvo que aduzca "circunstancias de urgente necesidad", que le permitirían una antelación de solo tres días.

Feijóo ha hecho varias preguntas concretas a Sánchez sobre su mujer: "Si usted hubiese sabido que su esposa avalaba a un peticionario en un concurso, ¿la habría avalado? Si, para usted, este apoyo es indiferente para la resolución de un concurso, ¿le puede preguntar a su esposa por qué firmó papeles inútiles que la pueden involucrar en un proceso penal? Cuando a alguien se le ofrece la posibilidad de comparecer en diligencias secretas, ¿en calidad de qué se cita? ¿Le consta que está investigada? ¿Usted sabía que su mujer recomendaba a empresas contratistas de su Gobierno?".

"No ha dado explicaciones, como no me ha contestado a ninguna pregunta, las vas a tener que contestar en el Senado", ha señalado el líder del PP, confirmando que citarán a Sánchez, pero sin concretar cuándo. "Mire, a mí no me corresponde dirimir si eso es legal o no. A diferencia de usted, respeto el trabajo de los jueces. Pero sí le puedo decir con toda convicción que eso no puede hacerse, que está mal, que no es ético ni estético", ha concluido Feijóo, descartando opinar sobre la posibilidad de que Begoña Gómez haya incurrido en un delito, pero sí criticando sus actividades. "No he venido a prejuzgar nada", ha continuado Feijóo, quien ha considerado que Sánchez "tan seguro no estará" cuando ha acudido al Congreso a "mezclar" este presunto caso de corrupción con asuntos internacionales, como Ucrania, Palestina o Argentina.

"Quien ha tratado a su esposa como si estuviera ya encausada es usted", ha afirmado Feijóo, quien considera que "la puso bajo el foco de su drama adolescente", en relación a los cinco días de reflexión que tomó Sánchez. "Se maneja con evasivas y solo habla ante los medios afines. Es usted quien tiene en sus manos las explicaciones que niega a las Cortes", ha añadido.

Lo cierto es que si Sánchez comparece en el Senado, será la segunda vez que lo haga en el último año: el presidente del Gobierno ha mostrado desprecio a la Cámara Alta porque está controlada por el PP, que obtuvo mayoría absoluta en las elecciones generales del 23 de julio. En la Comisión de Investigación del "caso Koldo" en el Senado han desfilado hasta ahora importantes figuras del PSOE, como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o el propio Koldo García. También Salvador Illa.